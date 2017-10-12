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Абэ поручил расследовать причины инцидента с вертолетом США

13.10.2017 ТАСС 62 0
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Abe_Sindzo
Синдзо Абэ. Источник: www.cntv.ru.

Ранее американский летательный аппарат CH-53 совершил экстренную посадку после возгорания

ТОКИО, 12 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поручил министерству обороны страны не оставлять расследование причин инцидента с военным вертолетом США CH-53 американской стороне, а провести его самостоятельно. Об этом в четверг сообщил журналистам заместитель генерального секретаря кабинета министров страны Котаро Ногами.

"Это заслуживающий глубочайшего сожаления инцидент, вызвавший большую обеспокоенность у местного населения, - подчеркнул он. - Премьер-министр отдал приказ министерству обороны провести расследование и сделать все возможное для предотвращения повторения подобных инцидентов, не оставляя эти вопросы американской стороне". По словам Ногами, от американской стороны также потребовали оперативно предоставлять всю информацию, связанную с инцидентом.

Американский военный вертолет CH-53 в среду совершил экстренную посадку после возгорания, которое произошло во время тренировочного полета. Посадка была произведена в районе деревни Кунигами на так называемом северном тренировочном полигоне. В результате инцидента никто не пострадал, однако винтокрылая машина практически полностью сгорела.

На Окинаве размещена основная часть американских военных объектов в Японии, в том числе крупнейшая за пределами США база ВВС Кадена. Американское военное присутствие вызывает большое недовольство у местных властей и населения.
12.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
США
Япония
Продукция
CH-53

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