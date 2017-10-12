Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Трамп пояснил смысл своей фразы о "затишье перед бурей"

13.10.2017 ТАСС 71 0
0
Понравилась новость?
 0
Лавров и Трамп
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.
Источник: МИД России

Президент США заявил, что администрация Белого дома не может позволять КНДР продолжать ракетные испытания

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп имел в виду ситуацию с КНДР и ее ракетно-ядерной программой, когда обронил загадочную фразу о "затишье перед бурей" на прошлой неделе. Политик подтвердил это в интервью телеканалу Fox News, фрагменты которого были опубликованы в среду.

5 октября президент США перед ужином с членами американского военного командования и их женами произнес фразу о "затишье перед бурей", не уточнив ее значения. Слова главы государства распространил пресс-пул Белого дома. СМИ истолковали фразу как подтверждение приближения момента открытого военного противостояния Вашингтона и Пхеньяна.

"Мы не можем позволить этому продолжаться. Мы просто не можем", - сказал Трамп в интервью Fox News, отвечая на просьбу пояснить смысл своей фразы.

Ранее Трамп вновь заявил, что политика налаживания отношений с КНДР, которую США проводили в последнюю четверть века, не дала результатов. 1 октября президент США в своем Twitter фактически высказался против попыток налаживания диалога между Вашингтоном и Пхеньяном и рекомендовал главе Госдепартамента Рексу Тиллерсону не тратить время на усилия в этой области.
12.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.10 00:37
  • 50
В США объяснили отсталость российского оружия
  • 12.10 23:21
  • 70
Т-90: 25 лет в строю и вне конкуренции
  • 12.10 21:37
  • 37
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 12.10 21:27
  • 1
Позор Украины: попытка "содрать" "Терминатор" рассмешила экспертов
  • 12.10 21:27
  • 2
"Армате" подстелют железный ковер
  • 12.10 21:21
  • 1
Сделай там
  • 12.10 21:14
  • 4
"Супер-БМП" сдала экзамены
  • 12.10 21:06
  • 1
На учениях КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2017" прошла тренировка истребительной, штурмовой и армейской авиации ЮВО и ВС Армении
  • 12.10 21:03
  • 2
Северокорейские спецназовцы на учениях отработали атаку при помощи парапланов на командный центр войск Южной Кореи и США - СМИ
  • 12.10 20:45
  • 32
Видео: Американцы испытали непрерывной стрельбой АК и М4А1
  • 12.10 20:11
  • 1
Полный эрзац: самое нелепое оружие украинской оборонки
  • 12.10 20:08
  • 1
Украинский клон БМПТ - боевая машина "Страж"
  • 12.10 20:02
  • 1
«Уралвагонзавод» заплатит почти 10 млн рублей за срыв госконтракта
  • 12.10 19:47
  • 5
Израиль "взломал" "Касперского", а потом предупредил АНБ США, что его инструменты были похищены (The Washington Post)
  • 12.10 19:34
  • 4
Российский летающий мотоцикл испытала полиция Дубая
другие обсуждаемые темы