Спутник "Метеор-М" отправили на космодром Восточный
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Гидрометеорологический аппарат "Метеор-М".
Источник: © Роскосмос
Аппарат предназначен для получения гидрометеорологической информации
МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Гидрометеорологический аппарат "Метеор-М" отправили на космодром Восточный, сообщили в Роскосмосе.
"Космический аппарат "Метеор-М" после успешного завершения испытаний на герметичность и упаковки в контейнер 10 октября 2017 года был доставлен в аэропорт для отправки на космодром Восточный. В корпорации "ВНИИЭМ" (компания-разработчик - прим. ТАСС) завершены работы по упаковке и отгрузке документации и необходимого оборудования, в 23:00 космический аппарат авиатранспортом отправлен на космодром для последующего запуска", - сказали в госкорпорации.
На Восточном будут проведены работы по подготовке аппарата к запуску на техническом и стартовом комплексах. Запуск спутника запланирован на 28 ноября и станет вторым для Восточного.
"Метеор-М" №2-1 является третьим аппаратом космического комплекса "Метеор-3М", который создается в корпорации "ВНИИЭМ".
Космический комплекс "Метеор-3М" разработан в рамках Федеральной космической программы по заказу Роскосмоса. Комплекс предназначен для оперативного получения глобальной гидрометеорологической информации в целях прогноза погоды, контроля озонового слоя и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве, а также для мониторинга морской поверхности, включая ледовую обстановку.
Первые два космических аппарата комплекса были успешно запущены с космодрома Байконур. Пуски последующих спутников серии "Метеор-М" будут осуществляться с Восточного.
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12.10.2017
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