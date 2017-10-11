Полный эрзац: самое нелепое оружие украинской оборонки



Бронированный грузовик с украинскими военными на вьезде в Мариуполь. 28 августа 2014.

Источник: © AP Photo / Sergei Grits Бронированный грузовик с украинскими военными на вьезде в Мариуполь. 28 августа 2014.Источник: © AP Photo / Sergei Grits

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости, Андрей Коц. Шасси - от танка, пушка - от БМП, идея - от российских конструкторов. Украинские оружейники на этой неделе с гордостью представили на суд общественности свое очередное детище - боевую машину огневой поддержки "Страж". Ее показали на форуме "Оружие и безопасность-2017", который ежегодно проходит в Киеве и собирает под одной крышей представителей крупных концернов и местных кулибиных. Новинки ОПК Незалежной каждый раз тщательно и с изрядной долей иронии обсуждают как пользователи интернета, так и военные эксперты. Такой интерес объясняется тем, что украинские конструкторы с завидным упорством выдают на гора вооружение с крайне сомнительной боевой эффективностью и спорными конструкторскими решениями. Или вовсе называют откровенное старье очередным прорывом. О самых противоречивых военных разработках Украины и их высокой боевой неэффективности - в материале РИА Новости.

По следам "Терминатора"

"Новейшая" боевая машина огневой поддержки "Страж" создана на шасси танка Т-64, принятого на вооружение Советской армии еще в 1967 году. Вместо штатной башни на нем установлен боевой модуль "Дуплет". Его основное вооружение - спаренная 30-миллиметровая скорострельная пушка, "по-китайски" скопированная с бывалой советской 2А42. Этим "стволом" с 1980 года в СССР вооружали БМП-2 и вертолеты армейской авиации. Кроме того, на башне установлены автоматический противопехотный гранатомет и четыре "трубы" противотанкового ракетного комплекса "Конкурс" (который, кстати, разработан и производится в Туле). Данный ПТРК тоже "возрастной" - его приняли на вооружение в 1974 году.

"Молодящаяся" боевая машина защищена навесной динамической защитой "Контакт-1", вышедшей в серийное производство в конце 1982 года. Для своего времени она была достаточно эффективной, но сегодня уже не способна противостоять продвинутым кумулятивным боеприпасам. Впрочем, вывести "Стража" из строя можно даже одним осколочно-фугасным снарядом. Весь его высокотехнологичный "обвес" - камеры, датчики и прицелы - не защищен броней. А значит, такую технику довольно легко "ослепить" в бою.

Боевая машина поддержки танков "Страж", представленная на выставке "Оружие и безопасность" в Киеве РИА Новости https://ria.ru/defense_safety/20171011/1506642725.html. Источник: РИА Новости / Стрингер

Стоит отметить, что создатели "Стража" явно вдохновлялись российской боевой машиной поддержки танков (БМПТ) "Терминатор-2", которую, кстати, "обкатывают" в Сирии. Она тоже вооружена спаренной 30-миллиметровой пушкой, но на этом сходства заканчиваются. Шасси "россиянина" - от танка Т-72, сравнимого по боевым возможностям с Т-64, но более надежного. Противотанковые средства - новейшая модификация современных ракет "Атака", начавших поступать в войска в 1996 году. Они расположены в бронированных корпусах-кожухах, которые уверенно "держат" попадания из стрелкового оружия. От автоматических гранатометов было решено отказаться, что позволило сократить численность экипажа с пяти человек до трех. Кроме того, "Терминатор-2" прикрыт динамической защитой "Реликт", от которой "Контакты" по своим характеристикам отстают на поколение. Таким образом, "Стража" можно назвать лишь дешевой "копией" ранних версий российских БМПТ, но никак не техникой XXI века.

Образец украинской "боевой машины поддержки" "Страж", представляющей собой ходовую часть танка Т-64 с установленным вместо штатной танковой башни боевым модулем "Дуплет" с двумя 30-мм автоматическими пушками ЗТМ2, при подготовке экспозиции XIV оборонно-промышленной выставки "Зброя та безпека - 2017" в Киеве, 09.10.2017. Источник: Павло Волошин / www.facebook.com

"Мусорка" с пушками

Впрочем, на фоне многих других сомнительных разработок украинских оружейников "Страж" выглядит еще довольно пристойно. В свое время интернет буквально взорвали фотографии БМП "Азовец", разработанной "инициативной группой" полка Нацгвардии "Азов". Мягко говоря, странная машина, одновременно похожая на древний американский БТР М113 и мусорный бак на гусеницах, моментально стала героиней шуток и "фотожаб". Впрочем, смеяться над внешностью - дурной тон. Су-25 - не самый красивый самолет, но его высокую боевую эффективность вряд ли кто-то решится оспорить. Однако "Азовца" в бою никто еще не видел. Он был построен в единственном экземпляре и, по данным украинских СМИ, с 2016 года проходит государственные испытания.

Гусеничная боевая бронированная машина "Азовец", построенной на шасси танка Т-64 инженерной группой отдельного полка специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины. Киев, март 2016 года. Источник: ВКонтакте

"Азовец" был построен на базе танка Т-64. Вместо башни - два боевых модуля с 23-миллиметровыми авиационными пушками ГШ-23, принятыми в эксплуатацию аж в 1965 году. Довольно странный выбор оружия для "городского танка", как его позиционируют разработчики. Скорострельная ГШ с темпом стрельбы в 3,5 тысячи выстрелов в минуту в реальном бою "сожжет" весь боекомплект практически моментально. А эффективность 23-миллиметрового снаряда в условиях городских сражений весьма сомнительна. У СССР был опыт боевого применения зенитных самоходок "Шилка", использующих схожие боеприпасы, по наземным целям в Афганистане. Снаряды буквально отскакивали от стен укрепленных укрытий.

Танк "Азовец". Источник: image.tsn.ua

В то же время "Азовец" достаточно прочный. Он оснащен динамической защитой "Нож", которая используется, в частности, в лучших украинских танках "Булат" (на базе Т-64) и "Оплот" (на базе Т-80УД). Со всем остальным получилось не так хорошо. Во-первых, в конструкции использованы безнадежно устаревшие узлы и агрегаты, в том числе бывшие в употреблении. Во-вторых, многобашенная компоновка была давным-давно признана тупиковой ветвью развития бронетанковой техники. Экипажу из пяти человек в корпусе Т-64, мягко говоря, тесновато. В-третьих, круговой обзор экипажу обеспечивают только видеокамеры, с которыми был связан серьезный скандал. Разработчики закупили их аж на 60 тысяч долларов, однако позже выяснилось, что эти камеры - дешевые китайские "глазки" для домофонов, не рассчитанные на боевые условия. Создатель танка Т-64, легендарный советский инженер-конструктор Александр Александрович Морозов, сильно бы расстроился, если б узнал, во что потомки превратили его грозную машину.

И, наконец, в-четвертых, одну единицу БМП ее создатели оценили в пять миллионов долларов. Примерно столько же, для сравнения, стоит полноценный основной боевой танк российской армии Т-90А, броню которого "Азовец" не сможет даже поцарапать.

Планы и реальность

Помимо БМП, "Азов" представил концептуальную разработку нового боевого танка T-Rex, который украинские СМИ немедленно окрестили "убийцей "Арматы". Стоит признать, что задумка довольно любопытная. В T-rex планируется реализовать ряд ноу-хау новейшего российского Т-14: необитаемая башня, расположение экипажа в защищенном отсеке за толстой лобовой броней, круговой обзор с камер наблюдения, дистанционно управляемое пулеметное вооружение и другое. За основу, правда, будет взято не новое шасси, а все тот же Т-64. Грубо говоря, "Тирекс" - это не новая машина, а достаточно смелый проект модернизации имеющегося танкового парка.

Танк T-REX. Источник: Инженерная группа "Арей"

Судить о перспективах этой машины сложно. Хроническая нехватка денег в оборонно-промышленном комплексе Украины привела к тому, что более-менее современные "Булаты" в войсках исчисляются единицами, а "Оплоты" только продаются за рубеж. А ВСУ, как и прежде, воюют на откровенном старье.

Кстати, по части кустарной модификации имеющейся техники украинские военные могли бы дать фору даже боевикам ИГ* со всем многообразием их "джихад-мобилей" и "гантраков". Старую технику обшивают листами брони, наваривают на нее чуть ли не кроватные сетки (видимо, для защиты от кумулятивных боеприпасов), устанавливают дополнительные пулеметные турели, бульдозерные ковши. Конечно, созданием таких "мутантов" военнослужащие занимаются не от хорошей жизни, а чтобы хоть как-то повысить выживаемость техники на поле боя. В таких условиях рассуждать о принципиально новых "прорывных" танках - утопия.

"Уникальная" показуха

Периодически удивляют публику и украинские производители стрелкового оружия. В рамках конференции "Оружие и безопасность-2015" завод "Маяк" представил "оперативно-портативную" штурмовую винтовку "Гопак", больше всего напоминающую обычный АК с прикладом от пулемета Калашникова. Этого разработчикам показалось мало, и они прицепили к "гибриду" пулеметные же сошки, глушитель и оптический прицел на крышку ствольной коробки. Не хватает разве что подствольного гранатомета и штык-ножа.

Винтовка ГОПАК. Источник: ПАТ "Завод "Маяк"

Скорострельность оружия, снаряженного старым добрым патроном калибра 7,62х39 миллиметров, составляет всего 30 выстрелов в минуту. По мнению некоторых специалистов, ее перезарядка производится вручную. Об этом говорит и отсутствие в конструкции "Гопака" газовой трубки. Никакими преимуществами перед другим оружием такого типа новая винтовка не обладает и представляет собой, по сути, обвешанный "тюнингом" АК без возможности стрельбы очередями.

На фоне всей этой показухи очень странно выглядит заявление посла Украины в США Валерия Чалого, сделанное им 11 октября. Он сообщил, что в будущем американцы, возможно, начнут закупать у Киева "уникальное военное оборудование" и даже участвовать в "совместном производстве оборудования и боеприпасов". Какими именно "уникальными" разработками Украина собирается удивить ведущую военную державу планеты, Чалый, правда, не сообщил. Но "Азовец" на Абердинском полигоне - это, согласитесь, посильнее "Фауста" Гете будет.