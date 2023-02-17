В ожидании «Леопардов» и «Абрамсов»

Особенности боевого применения российской бронетанковой техники

В рамках специальной военной операции (СВО) действия российских танковых подразделений привели к огромным потерям бронетехники со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате значительно сократилось число танковых дуэлей вдоль линии боевого соприкосновения.

Практика боевых действий показала, что лучшим средством борьбы с танком по-прежнему является сам танк. С учетом того, что в отношении основных боевых танков (ОБТ) у ВСУ наблюдается дефицит, одним из способов усиления наступающих мотострелковых частей ВС РФ (исходя из принципа «стоимость-эффективность») стала поставка в войска взятых с хранения ОБТ прошлых поколений. Вместе с тем в рамках СВО Вооруженные силы РФ и Народная милиция ДНР и ЛНР активно используют новейшие образцы вооружения и военной техники.

БОЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТАНКА Т-62М

В середине июня 2022 года в районе деревни Врубовки к югу от Северодонецка были замечены танки Т-62М Народной милиции ДНР. За исключением единичных случаев в 2014–2015 годах, данный ОБТ прежде в Донбассе не использовался. Отмечалось их появление и в Херсонской области. Предположительно доставка данных ОБТ на театр военных действий осуществлялась железнодорожным транспортом. По всей видимости, техника прибыла со складов долговременного хранения.

Российский модернизированный танк Т-62М получил дополнительное многослойное бронирование корпуса и башни, усиленную противоминную защиту днища, более совершенную систему управления огнем (лазерный дальномер КТД-2, баллистический вычислитель БВ-62, прицел ТШСМ-41У и стабилизатор «Метеор» М1). По многим тактико-техническим характеристикам (ТТХ) эта машина превосходит переданные киевскому режиму польские танки Т-72. Она способна поражать бронированные цели управляемыми ракетами с лазерным целеуказанием на дальности до 4 тыс. м.

Танки Т-62М эффективно уничтожают террористов на территории Сирии. Ранее Т-62 задействовался для решения боевых задач в Афганистане и на Ближнем Востоке. Достойные характеристики вооружения, высокая боевая устойчивость Т-62М – быстрый ответ на поставки Киеву устаревшей бронетехники греческой и некоторых других армий НАТО. Строевые части Вооруженных сил РФ из состава Южного военного округа использовали Т-62М до 2012 года, после чего перешли на более современную технику. В войсках сохранились специалисты, хорошо знающие машину и особенности ее эксплуатации.

Украина также проводила модернизацию советского танка Т-64Б по проекту «Оплот», однако ввиду недостаточного финансирования такие машины малочисленны. Шире распространены серийные танки Т-64БВ, прошедшие доработки по менее затратному варианту. Из-за экономии не все они получили полный комплект так называемой динамической защиты против кумулятивных снарядов и гранат.

Главной же проблемой Вооруженных сил Украины становятся не технические характеристики и комплектность танков, а их острая нехватка.

БЛИЖНЕВОСТОЧНАЯ ТАКТИКА ПРОТИВНИКА

ВСУ все чаще прибегают к тактике действий, выработанной 25-й дивизией специального назначения «Тигры» Сирийской Арабской армии.

Предварительно пристрелявшись, танкисты и артиллеристы отходят от населенного пункта, оставляя вблизи него наводчиков. Когда в поселение заходит противник, ему не дают закрепиться, открывая шквальный огонь по заранее пристрелянным точкам. Этот прием позволяет нанести наступающему противнику большие потери и, не дав оправиться, перейти в контратаку. Однако данная тактика мало помогает или совсем не помогает ВСУ. В отличие от исламистских боевиков, ВС РФ обладают современными средствами технической разведки, их артиллерия активно ведет контрбатарейную борьбу, создает на участке наступления огневой вал.

Вместе с тем отработанные сирийскими военными приемы могут пригодиться Народной милиции ДНР в деле применения танков Т-62М.

ГДЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТАНКИ?

С самого начала СВО американские аналитики задались вопросом, почему на украинском театре военных действий нет современных российских танков. В частности, танк Т-14 «Армата» мог бы быстро преодолевать большие участки территории благодаря своему двигателю и большому запасу топлива.

Однако стоит учитывать, что на Украине ВС РФ сочетают классическую систему построения Сухопутных войск с новыми тактическими маневрами, что лишает ВСУ возможности угадать следующий шаг.

Новый российский ОБТ можно будет активно применять, когда он будет принят на вооружение. Государственные испытания Т-14 еще не начались. С остатками той бронетехники, которая осталась у украинской армии, справляются и танки текущих поколений. Ключевые системы, которые в будущем можно будет дорабатывать, уже используются на танках Т-90М «Прорыв», находящихся в зоне СВО.

По данным Министерства обороны России, с 24 февраля 2022 года ВСУ потеряли тысячи танков и бронемашин. Значительную часть потерь из этого количества составляют танки Т-64 различной модификации, включая версии Б, БВ и БМ, Т-72Б образца середины 1980-х, а также незначительное (на фоне общих потерь) количество танков Т-80У/УД. Зарубежная военная помощь ощутимых результатов не принесла. До прибытия современных танков семейства «Леопард» украинская армия продолжала получать танки T-72M1R польского производства.

БОЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БМПТ «ТЕРМИНАТОР-2»

Среди современных образцов военной техники особенно выделяется боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор-2». Изделие уже прошло испытания в боевой обстановке на территории Сирии, а в рамках СВО на Украине БМПТ «Терминатор-2» применяется в несвойственной ранее для него обстановке боевых действий – в городских условиях.

Опыт локальных войн и вооруженных конфликтов показал, что наибольшую опасность для боевых бронированных машин в условиях боя в плотной городской застройке и на пересеченной местности представляют ручные противотанковые гранатометы (РПГ) и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК).

Исходя из этого, конструкторами АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Дзержинского» в инициативном порядке и была разработана данная боевая машина – как средство прикрытия танков от РПГ и ПТРК противника. «Терминатор» создан на базе основного боевого танка Т-72 в 2001 году, начал эксплуатироваться в войсках с 2011 года.

Известно, что «Терминатор-2» впервые был представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2015», а серийно стал производиться с 2021 года. Его главное отличие от первого образца – обновленное прицельное оборудование, которое включает лазерные дальномеры, баллистические вычислители, комбинированные телевизионные и тепловизионные каналы, а также сокращенный с пяти до трех человек экипаж.

Достоверно известно, что в конце февраля 2022 года о возможном применении БМПТ «Терминатор» на Украине заговорили на Западе. В отечественных изданиях данная информация появилась в середине мая, а официальное видео от Министерства обороны появилось в июле.

Первое значимое применение БМПТ происходило на подступах к Попасной, которая стала одним из ключевых пунктов обороны ВСУ на луганском направлении. Длительное время бои за этот населенный пункт проходили по его внешнему периметру, что позволяло украинским военнослужащим относительно безопасно проводить смену огневых позиций в ночное время суток.

На данном направлении благодаря вынесенному вооружению данные машины вели огонь из-за укрытий по перемещающемуся противнику на большом расстоянии, не вступая в плотное боевое соприкосновение. Выявляя цели с помощью тепловизора, экипажи БМПТ создавали шквал огня сдвоенными 30-мм пушками, поражая вражескую живую силу осколочно-фугасными снарядами.

При помощи установленных на «Терминатор-2» противотанковых ракет «Атака-Т» была поражена колесная техника ВСУ. Основными достоинствами ракет «Атака-Т» являются сверхзвуковая скорость, превышающая 500 м/с и позволяющая значительно снизить время на поражение цели, а также тандемная кумулятивная боевая часть, легко преодолевающая динамическую защиту. Боевых возможностей изделия хватает для обеспечения подавляющего преимущества над броней украинских Т-64Б/БВ и переданных Украине странами НАТО Т-72М/М1.

Реализуя свои боевые возможности по уничтожению танкоопасных средств, российские БМПТ показали высокую степень надежности и в непосредственной близости от Северодонецка. На данном направлении машины «Терминатор-2» одновременно с поражением живой силы противника также вывели из строя бронетехнику ВСУ. Министерство обороны РФ подтвердило, что БМПТ поразила с расстояния в 4,5 км управляемой ракетой «Атака-Т» переданный Польшей в распоряжение ВСУ танк Т-72М1. В настоящее время машины «Терминатор-2» передислоцированы на северское направление, где выполняют задачи по поражению украинской пехоты и боевой техники.

ТАКТИЧЕСКИЕ НОВШЕСТВА

ВС РФ применяют БМПТ «Терминатор-2» для уничтожения угрожающих танкам целей на больших дистанциях, чему способствуют в том числе и ракеты, способные бить на дальность видимости горизонта, то есть на расстояние 5 км и более.

На основании информации из открытых источников представляется возможным сформулировать тактику подразделений БМПТ: обстрел наиболее опасных участков, подавление ответного огня в интересах предоставления своим танкам возможности добить наиболее защищенные объекты крупным калибром.

БМПТ не сразу была принята военнослужащими ВС РФ, которые с осторожностью к ней относились и после испытаний в Сирии. Именно сейчас фактически решается судьба этой машины. И, учитывая положительную динамику ее боевого применения, можно надеяться на то, что БМПТ «Терминатор-2» появятся в Вооруженных силах РФ в гораздо большем количестве. А также найдут потенциальных покупателей в зарубежных странах.

В ходе вооруженного противоборства в рамках СВО российской БМПТ предстоит противостоять подразделениям и частям ВСУ, которые вооружены самыми разнообразными противотанковыми средствами: ПТРК FGM-148 Javelin и NLAW, гранатометами М141, Carl-Gustaf M2/M3, Panzerfaust 3.

В этой связи есть все основания полагать, что приобретенный в ходе эксплуатации опыт боевого применения БМПТ будет изучен предприятием-разработчиком, и в конструкцию изделия будут внесены все необходимые изменения. В конечном счете к моменту появления «Терминатора-3» будут существенно увеличены боевые возможности и окончательно разработаны основы применения военной техники данного типа.

Вячеслав Иванов

Вячеслав Викторович Иванов – журналист.