«Уралвагонзавод» заплатит почти 10 млн рублей за срыв госконтракта
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НПК «Уралвагонзавод».
Источник: Константин Петров / Росбалт
Суд обязал НПК «Уралвагонзавод» заплатить за срыв контракта стоимостью 33 млрд рублей. Оборонное предприятие должно компенсировать задержку сроков ремонта танков, уточняет «ПравдаУрФО».
По сведениям арбитражного суда, в 2013 году Минобороны заключило с НПК «Уралвагонзавод» госконтракт на выполнение работ по капитальному ремонту с модернизацией танков Т-72Б, стоимость контракта составила 32,8 млрд рублей.
В Минобороны убеждены, что УВЗ нарушил обязательства по контракту, допустив просрочки от 5 до 25 дней. В связи с этим ведомство потребовало компенсировать неустойку в размере 18 млн рублей.
Суд удовлетворил исковые требования Минобороны лишь частично, взыскав с УВЗ 9,8 млн рублей.
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11.10.2017
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