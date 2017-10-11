«Уралвагонзавод» заплатит почти 10 млн рублей за срыв госконтракта



НПК «Уралвагонзавод».

Источник: Константин Петров / Росбалт НПК «Уралвагонзавод».Источник: Константин Петров / Росбалт

Суд обязал НПК «Уралвагонзавод» заплатить за срыв контракта стоимостью 33 млрд рублей. Оборонное предприятие должно компенсировать задержку сроков ремонта танков, уточняет «ПравдаУрФО».

По сведениям арбитражного суда, в 2013 году Минобороны заключило с НПК «Уралвагонзавод» госконтракт на выполнение работ по капитальному ремонту с модернизацией танков Т-72Б, стоимость контракта составила 32,8 млрд рублей.

В Минобороны убеждены, что УВЗ нарушил обязательства по контракту, допустив просрочки от 5 до 25 дней. В связи с этим ведомство потребовало компенсировать неустойку в размере 18 млн рублей.

Суд удовлетворил исковые требования Минобороны лишь частично, взыскав с УВЗ 9,8 млн рублей.