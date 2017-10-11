Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

«Уралвагонзавод» заплатит почти 10 млн рублей за срыв госконтракта

12.10.2017 Росбалт 139 0
0
Понравилась новость?
 0
НПК «Уралвагонзавод»
НПК «Уралвагонзавод».
Источник: Константин Петров / Росбалт

Суд обязал НПК «Уралвагонзавод» заплатить за срыв контракта стоимостью 33 млрд рублей. Оборонное предприятие должно компенсировать задержку сроков ремонта танков, уточняет «ПравдаУрФО».


По сведениям арбитражного суда, в 2013 году Минобороны заключило с НПК «Уралвагонзавод» госконтракт на выполнение работ по капитальному ремонту с модернизацией танков Т-72Б, стоимость контракта составила 32,8 млрд рублей.


В Минобороны убеждены, что УВЗ нарушил обязательства по контракту, допустив просрочки от 5 до 25 дней. В связи с этим ведомство потребовало компенсировать неустойку в размере 18 млн рублей.


Суд удовлетворил исковые требования Минобороны лишь частично, взыскав с УВЗ 9,8 млн рублей.
11.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Росбалт
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Продукция
Т-72
Т-72Б
Компании
Уралвагонзавод

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.10 05:11
  • 62
Т-90: 25 лет в строю и вне конкуренции
  • 12.10 04:20
  • 30
Видео: Американцы испытали непрерывной стрельбой АК и М4А1
  • 12.10 03:21
  • 13
С прицелом на бронежилет
  • 12.10 03:07
  • 4
В Саудовской Аравии хотят открыть производство автоматов Калашникова АК-103
  • 12.10 01:29
  • 1
"Это намного сложнее, чем запуск космического корабля"
  • 11.10 21:27
  • 1094
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.10 20:45
  • 2
Трамплины рейтинга
  • 11.10 20:02
  • 1
ОДК расширяет сотрудничество со стартапами в технологической сфере
  • 11.10 20:02
  • 2
Росатом приглашает голландские компании в проект атомного суперледокола
  • 11.10 19:09
  • 22
Алексей Рогозин: «Не надо ждать серийный заказ, качество нужно обеспечивать уже сегодня»
  • 11.10 18:31
  • 41
В США объяснили отсталость российского оружия
  • 11.10 18:20
  • 5
Рогозин заявил о недопустимости ослабления позиций России в Мировом океане
  • 11.10 17:43
  • 2
За "гособороноткат" будет грозить конфискация
  • 11.10 13:30
  • 879
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 11.10 13:23
  • 1
ГРАУ Министерства обороны РФ отмечает 440-ю годовщину со дня образования
другие обсуждаемые темы