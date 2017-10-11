Российские военнослужащие прибыли в Казахстан на учения ОДКБ "Нерушимое братство-2017"
|
|
Истребители Су-30СМ из состава 604-й авиационной базы Сил воздушной обороны Казахстана. Талдыкорган, август 2017 года.
Источник: Григорий Беденко / informburo.kz
Москва. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие горной мотострелковой бригады Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Республике Тыва, прибыли в Казахстан для участия в международных учениях Миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство - 2017", сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе округа.
"Совместные маневры пройдут в период с 16 по 20 октября на полигонах "Илийский" и "Шошкалы" на юго-востоке Казахстана. От российской стороны в учении задействованы около 400 военнослужащих и 80 единиц техники, в том числе звено транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8 АМТШ, пара штурмовиков Су-25", - отметили в пресс-службе.
Основными целями учений является укрепление взаимопонимания и сотрудничества между миротворческими контингентами государств-членов ОДКБ, повышение практического умения и навыков командиров и штабов всех степеней в работе по подготовке миротворческой операции и управлении частями и подразделениями при выполнении миротворческих задач, говорится в сообщении пресс-службы округа.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
вш
|
11.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
12.10.2017 "Взаимодействие-2017": авиация России и Армении отработала прикрытие войск
11.10.2017 На учениях КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2017" прошла тренировка истребительной, штурмовой и армейской авиации ЮВО и ВС Армении
01.02.2017 Южный авиационный форпост Казахстана
05.10.2016 В Киргизии стартовали совместные учения КСОР ОДКБ
05.10.2016 Летчики ЦВО примут участие в международных учениях "Рубеж-2016" в Киргизии
07.09.2016 В подмосковной Кубинке начинает работу форум "Армия-2016"
06.09.2016 "Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности
06.06.2016 «Казахстан не складывает все яйца в одну корзину»