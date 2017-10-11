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Российские военнослужащие прибыли в Казахстан на учения ОДКБ "Нерушимое братство-2017"

12.10.2017 Интерфакс-АВН 152 0
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Истребители Су-30СМ
Истребители Су-30СМ из состава 604-й авиационной базы Сил воздушной обороны Казахстана. Талдыкорган, август 2017 года.
Источник: Григорий Беденко / informburo.kz

Москва. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие горной мотострелковой бригады Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Республике Тыва, прибыли в Казахстан для участия в международных учениях Миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство - 2017", сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе округа.

"Совместные маневры пройдут в период с 16 по 20 октября на полигонах "Илийский" и "Шошкалы" на юго-востоке Казахстана. От российской стороны в учении задействованы около 400 военнослужащих и 80 единиц техники, в том числе звено транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8 АМТШ, пара штурмовиков Су-25", - отметили в пресс-службе.

Основными целями учений является укрепление взаимопонимания и сотрудничества между миротворческими контингентами государств-членов ОДКБ, повышение практического умения и навыков командиров и штабов всех степеней в работе по подготовке миротворческой операции и управлении частями и подразделениями при выполнении миротворческих задач, говорится в сообщении пресс-службы округа.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

вш
11.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Армения
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Продукция
Ми-8
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Проекты
Военные учения

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