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Россия перебросила в Казахстан военную авиацию на учения миротворцев ОДКБ

16.10.2017 РИА Новости 118 0
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Транспортно-боевой вертолет Ми-35М во время учений. Архивное фото
Транспортно-боевой вертолет Ми-35М во время учений. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Экипажи оперативно-тактической авиации Центрального военного округа (ЦВО) перебазированы в Казахстан для участия в совместных маневрах миротворческих сил стран ОДКБ "Нерушимое братство - 2017", сообщили в пятницу в пресс-службе округа.

"Звено транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8 АМТШ "Терминатор" совершило перелет на аэродром Жетыген (Казахстан) из Новосибирска, преодолев расстояние свыше 2,5 тысячи километров. Совместную авиационную группу усилили также пара штурмовиков Су-25 российской авиабазы Кант, дислоцированной в Киргизии, и самолет-разведчик Су-24МР из Челябинска", - говорится в сообщении.

По данным ЦВО, летчики обеспечат поддержку с воздуха действий миротворческих сил, перевозку "раненых", а также доставку грузов военного назначения и гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что в учениях "Нерушимое братство-2017" примут участие более тысячи военнослужащих. С казахстанской стороны в маневрах задействованы более 600 человек, четыре вертолета Ми-17 и два вертолета Huey II ("Хьюи-2").

От российской стороны в учениях примут участие около 400 военнослужащих горной мотострелковой бригады из Республики Тыва и 80 единиц техники. Ожидается, что Вооруженные силы Белоруссии, Армении, Киргизии представят на учениях командование и миротворческие взводы по 30 человек, а Таджикистан - 20 человек.

Совместные маневры пройдут в период с 16 по 20 октября на полигонах Илийский и Шошкалы на юго-востоке Казахстана. Основными целями учений являются укрепление взаимопонимания и сотрудничества между миротворческими контингентами государств-членов ОДКБ, повышение практического умения, навыков командиров и штабов всех степеней в работе по подготовке миротворческой операции и управлении подразделениями при выполнении миротворческих задач.
13.10.2017
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