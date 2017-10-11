Крушение Су-24 в Сирии: обстоятельства и гипотезы



Бомбардировщик Су-24.

Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС Бомбардировщик Су-24.Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Эксперты рассказали о возможных причинах крушения Су-24 в Сирии

Российский бомбардировщик Су-24 разбился при взлете с аэродрома "Хмеймим" в Сирии. Члены экипажа не успели катапультироваться и погибли. В российском Минобороны отметили, что причиной произошедшего могла стать техническая неисправность. "Газета.Ru" узнала у авиационных экспертов, что могло привести к крушению самолета.

Российский бомбардировщик Су-24 разбился в Сирии при взлете с правительственного военного аэродрома "Хмеймим", оба члена экипажа погибли. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

"Десятого октября при совершении разгона на взлет с аэродрома "Хмеймим" (Сирия) для выполнения боевой задачи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился самолет Су-24. Экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб", - рассказали в военном ведомстве.

Согласно докладу с места происшествия, причиной крушения Су-24 могла стать техническая неисправность. В военном ведомстве также уточнили, что на земле разрушений и жертв в результате авиапроисшествия нет.

"Газета.Ru" обратилась к одному из авиационных экспертов, полковнику, военному летчику-снайперу, в прошлом командиру бомбардировочного авиационного полка, имеющему налет на бомбардировщике Су-24 в несколько тысяч часов.

"Не могу даже выдвинуть ни одной версии произошедшего, - пояснил изданию военный авиатор. - Нам практически ничего не известно об обстоятельствах этой катастрофы.

По его словам, принципиальным является конкретный момент катастрофы. Если она случилась, когда самолет находился на полосе, то можно выдвигать одни версии. Предположим, что-то связанное с двигателями. А если самолет оторвался от полосы, то уже возможны другие версии.

"Одно можно сказать точно - если летчики не успели воспользоваться средствами спасения, иными словами катапультироваться, а современные системы дают шанс на спасение экипажа при нулевой высоте, ситуация на борту Су-24 развивалась необычайно скоротечно", - резюмирует эксперт.

"Данных пока очень мало, чтобы выдвинуть хотя бы какую-нибудь правдоподобную гипотезу. Если на борту возник пожар, то летчики должны немедленно покинуть самолет, - рассказал "Газете.Ru" заслуженный военный летчик, генерал-полковник авиации Игорь Мальцев. - При пожаре на борту самолета срабатывает такая световая и звуковая сигнализация, что хочешь, не хочешь, а выпрыгнешь. Почему этого не было сделано, непонятно. Значит, на борту самолета был взрыв? Столкновение с каким-либо препятствием типа машины аэродромно-технического обслуживания? Пока только гипотеза на гипотезе".

По словам эксперта, самолет может загореться только в том случае, если произошел пожар в двигателе или он скользил фюзеляжем по бетону ВПП (раньше времени убрал шасси?). Само по себе прекращение взлета еще не трагично. Можно, в конце концов, тормозить колесными тормозами вплоть до сжигания резины шасси. Наконец, в конце взлетно-посадочной полосы устанавливается АТУ - автоматизированное тормозное устройство - оно препятствует выкатыванию самолета за пределы ВПП.

"Если на борту самолета возник пожар, то руководитель полетов должен дать команду - немедленно покинуть самолет, - пояснил Мальцев, - значит, и к этой службе возможны претензии. Но подчеркну еще раз - данных слишком мало.

Обстоятельства катастрофы неизвестны. Поэтому мы можем строить только предположения самого общего плана".

В ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил такой же российский бомбардировщик в 1 км от границы с Турцией, в сирийской Латакии. В результате инцидента погиб командир экипажа Олег Пешков. Оба пилота успели катапультироваться из сбитого самолета, но боевики расстреляли Пешкова с земли. Штурмана удалось спасти, однако в ходе спасательной операции погиб еще один российский военнослужащий.

За время военной кампании в Сирии российские ВКС неоднократно теряли воздушные суда различных моделей. В апреле прошлого года над территорией САР потерпел крушение российский боевой вертолет Ми-28Н "Ночной охотник".

Позднее стало известно, что причиной крушения вертолета могла стать ошибка пилотов. По словам источника, знакомого с результатами расшифровки "черных ящиков", летчики упавшего Ми-28Н потеряли правильное пространственное положение, в результате чего произошло столкновение вертолета с землей. На Ми-28Н не предусмотрена система катапультирования в воздухе - оба члена экипажа погибли.

В декабре 2016 года в Средиземном море потерпел крушение российский истребитель Су-33, осуществлявший посадку на авианосец "Адмирал Кузнецов". Тогда самолет выкатился за пределы палубы авианосца из-за обрыва троса аэрофинишера. Пилота спасли - он успел катапультироваться, после чего был подобран вертолетом.

Похожий случай произошел всего за несколько недель до инцидента с Су-33 - тогда при посадке на авианосец "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море потерпел крушение российский истребитель МиГ-29. Самолет упал за несколько километров до авианесущего крейсера из-за технической неисправности. Летчик катапультировался и был доставлен на борт авианосца.

Михаил Ходаренок