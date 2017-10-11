Самолеты ВВС США и Великобритании провели очередную оперативную разведку у российских рубежей на юге Балтики



Сближенея российского перехватчика Су-27 с американским самолетом-разведчиком RC-135U.

Источник: @US_EUCOM Сближенея российского перехватчика Су-27 с американским самолетом-разведчиком RC-135U.Источник: @US_EUCOM

Лондон. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Стратегические разведывательные самолеты ВВС США и Великобритании во вторник осуществили многочасовые полеты вблизи границ Калининградской области, свидетельствуют данные западных авиационных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

По их сведениям, американский самолет RC-135W с бортовым номером 62-4132 и позывным CONEY66, вылетевший во вторник утром с авиабазы Милденхолл в Великобритании, вел разведку к югу от Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши. Маршрут его полета к российской границе пролегал над Нидерландами, Германией и Польшей.

Затем во вторник днем к побережью Калининградской области совершил подлет аналогичный стратегический разведывательный самолет RC-135W британских Королевских ВВС с бортовым номером ZZ664 и позывным RRR7246, поднявшийся с авиабазы Уоддингтон в Англии. Он осуществлял полет над международными водами Балтийского моря. После вылета из Англии к Калининградской области он пролетел над Северным морем, территорией Дании и югом Балтики.

По имеющимся данным, во вторник также два патрульных противолодочных самолета ВМС США P-8A Poseidon с бортовыми номерами 168855 и 169011, вылетевших с авиабазы Сигонелла на Сицилии, провели разведывательные полеты в Восточном Средиземноморье вблизи российской военно-морской базы в сирийском порту Тартусе, а также в районах дислокации кораблей постоянного оперативного соединения ВМС России.

Как сообщалось, в понедельник стратегический разведывательный самолет британских Королевских ВВС RC-135W совершил полет у границ Ленинградской и Псковской областей. Британский военный самолет с бортовым номером ZZ664 и позывным RRR7280, вылетевший с авиабазы Уоддингтон в Англии, осуществлял разведку вдоль российских рубежей, курсируя с юга на север в воздушном пространстве Эстонии на высоте около 8,2 тыс. метров.

На прошедшей неделе у российских границ в регионе Балтики было зафиксировано не менее четырех разведывательных самолетов RC-135W ВВС США и Великобритании, которые вели наблюдение за территориями Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.

Согласно открытым источникам, самолеты стратегической радиоэлектронной разведки RC-135W предназначены для перехвата, записи и анализа радиопереговоров, вскрытия дислокации, состава, режимов работы и характеристик радиоэлектронных средств управления войсками, ПВО и авиации противника. При этом приоритетной задачей считается ведение радиоразведки.