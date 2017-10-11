Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Суд обязал власти Японии выплатить компенсации за шум проживающим у авиабазы США людям

12.10.2017 ТАСС 132 0
0
Понравилась новость?
 0
БЛА RQ-4 Global Hawk
Стратегический беспилотный самолет-разведчик RQ-4 Global Hawk (69-я разведгруппа 1-го отряда) завершает первый оперативный полет с японской базы Мисава, 6 июня 2014г.
Источник: www.altair.com.pl

Общая сумма компенсации составит около $5,5 млн

ТОКИО, 11 октября. /ТАСС/. Токийский окружной суд постановил, что правительство Японии должно выплатить денежные компенсации людям, проживающим в районе американской базы ВВС Йокота в черте Токио. Об этом в среду сообщило агентство Киодо.

Отмечается, что общая сумма компенсации за шум, вызванный взлетами и посадками самолетов, составит 610 млн иен ($5,5 млн по текущему курсу). В то же время суд отклонил требование о приостановке самих полетов.

Это уже не первый иск к правительству Японии по авиабазе Йокота, который удовлетворяют японские суды. Так, в 2007 году Верховный суд Японии обязал правительство страны выплатить 2 млрд иен (около $24,7 млн по курсу на тот момент) по аналогичному иску.

Йокота выполняет роль крупнейшего американского военно-транспортного авиаузла в северо-западной части бассейна Тихого океана. На ней также расположен штаб ВС США в Японии. Проживающие поблизости японцы регулярно выступают с исками к властям страны, сетуя на то, что шум, вызванный постоянными полетами американских самолетов, наносит вред здоровью.
11.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония

  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.10 05:11
  • 62
Т-90: 25 лет в строю и вне конкуренции
  • 12.10 04:20
  • 30
Видео: Американцы испытали непрерывной стрельбой АК и М4А1
  • 12.10 03:21
  • 13
С прицелом на бронежилет
  • 12.10 03:07
  • 4
В Саудовской Аравии хотят открыть производство автоматов Калашникова АК-103
  • 12.10 01:29
  • 1
"Это намного сложнее, чем запуск космического корабля"
  • 11.10 21:27
  • 1094
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.10 20:45
  • 2
Трамплины рейтинга
  • 11.10 20:02
  • 1
ОДК расширяет сотрудничество со стартапами в технологической сфере
  • 11.10 20:02
  • 2
Росатом приглашает голландские компании в проект атомного суперледокола
  • 11.10 19:09
  • 22
Алексей Рогозин: «Не надо ждать серийный заказ, качество нужно обеспечивать уже сегодня»
  • 11.10 18:31
  • 41
В США объяснили отсталость российского оружия
  • 11.10 18:20
  • 5
Рогозин заявил о недопустимости ослабления позиций России в Мировом океане
  • 11.10 17:43
  • 2
За "гособороноткат" будет грозить конфискация
  • 11.10 13:30
  • 879
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 11.10 13:23
  • 1
ГРАУ Министерства обороны РФ отмечает 440-ю годовщину со дня образования
другие обсуждаемые темы