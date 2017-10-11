Суд обязал власти Японии выплатить компенсации за шум проживающим у авиабазы США людям



Стратегический беспилотный самолет-разведчик RQ-4 Global Hawk (69-я разведгруппа 1-го отряда) завершает первый оперативный полет с японской базы Мисава, 6 июня 2014г.

Источник: www.altair.com.pl Стратегический беспилотный самолет-разведчик RQ-4 Global Hawk (69-я разведгруппа 1-го отряда) завершает первый оперативный полет с японской базы Мисава, 6 июня 2014г.Источник: www.altair.com.pl

Общая сумма компенсации составит около $5,5 млн

ТОКИО, 11 октября. /ТАСС/. Токийский окружной суд постановил, что правительство Японии должно выплатить денежные компенсации людям, проживающим в районе американской базы ВВС Йокота в черте Токио. Об этом в среду сообщило агентство Киодо.

Отмечается, что общая сумма компенсации за шум, вызванный взлетами и посадками самолетов, составит 610 млн иен ($5,5 млн по текущему курсу). В то же время суд отклонил требование о приостановке самих полетов.

Это уже не первый иск к правительству Японии по авиабазе Йокота, который удовлетворяют японские суды. Так, в 2007 году Верховный суд Японии обязал правительство страны выплатить 2 млрд иен (около $24,7 млн по курсу на тот момент) по аналогичному иску.

Йокота выполняет роль крупнейшего американского военно-транспортного авиаузла в северо-западной части бассейна Тихого океана. На ней также расположен штаб ВС США в Японии. Проживающие поблизости японцы регулярно выступают с исками к властям страны, сетуя на то, что шум, вызванный постоянными полетами американских самолетов, наносит вред здоровью.