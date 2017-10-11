Госдеп: партнеры США считают, что политика давления на КНДР дает результат
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Пхеньян.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Партнеры США по всему миру считают, что политика оказания давления на КНДР "начинает давать результат", заявила во вторник на брифинге официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
"Мы общались в последние дни с нашими партнерами в мире. И они говорили нам, что, на их взгляд, кампания по давлению на КНДР начинает давать результат", - сказала Науэрт.
Она подчеркнула, что США по-прежнему настаивают на дипломатическом решении проблемы. "Это наш основной подход, и мы ему следуем", - отметила официальный представитель госдепа.
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11.10.2017
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