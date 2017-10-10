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Трамплины рейтинга

11.10.2017 Военно-промышленный курьер 139 0
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Источник: vpk-news.ru

УТК НИТКА в Саках используется циклично и сезонно

В номере газеты "Военно-промышленный курьер" от 3 октября 2017 года опубликован материал за подписью Алены Надеждиной под названием "Пикирующий трамплин". Очередная публикация о подготовке летчиков морской авиации, построенная на некомпетентных рассуждениях, является "мантрическим" повторением материалов, которые публикуются в "Военно-промышленном курьере" на протяжении года.

В ответах на предыдущие публикации газеты на тему подготовки летчиков на учебно-тренировочных комплексах НИТКА в городе Ейске и в городе Саки Департаментом информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ неоднократно обращалось внимание на тот факт, что редакция газеты "ВПК" не использует возможность официальных запросов по указанной теме в военное ведомство с целью получить объективную информацию. Эта возможность не была использована и автором статьи "Пикирующий трамплин", в которой автор выступает в качестве специалиста по бетонным конструкциям, а также в роли эксперта по определению объема и финансирования строительных и ремонтных работ. Причем базовой информацией для написания статьи вновь становятся данные всевозможных источников.

“Автор выступает в качестве специалиста по бетонным конструкциям, а также в роли эксперта по определению объема и финансирования строительных и ремонтных работ”

Министерство обороны РФ и Главное командование ВМФ неоднократно заявляли, что УТК НИТКА в городе Ейске и УТК НИТКА в городе Саки имеют различные задачи и несут свою специфическую нагрузку в подготовке летчиков морской авиации. Нелишним будет еще раз напомнить, что УТК НИТКА в Ейске в соответствии с планами на перспективу будет готовить летчиков для боевых кораблей ВМФ новых поколений. Этот комплекс также предназначен для освоения и испытания новых образцов техники, поступающих в состав морской авиации ВМФ.

УТК НИТКА в городе Саки изначально проектировался, строился и используется с целью подготовки летчиков для кораблей класса тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Вполне объективно, что УТК НИТКА в городе Саки по ряду своих составляющих устарел. Отдельные узлы комплекса выработали свой ресурс и требуют замены. Восстановительные работы спланированы и будут выполнены в ходе капитального ремонта УТК, который планируется провести поэтапно в ближнесрочной перспективе.

Немаловажен и тот факт, что УТК НИТКА в Саках структурно включен в состав Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации в городе Ейске, является его действующей частью, функционирующей по единому плану. Комплекс используется циклично и сезонно в зависимости от поставленных задач.

Не вникая в суть вопроса и не владея ситуацией, автор статьи размышляет и об использовании ресурса УТК НИТКА в период ремонта и модернизации тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", чем вводит в заблуждение читателя. Также автор с легкостью называет строительство УТК НИТКА в Ейске долгостроем, не принимая во внимание тот факт, что, например, УТК НИТКА в Саках в условиях развитой кооперации предприятий СССР строился пять лет и был введен в 1982 году в строй лишь частично.

Некомпетентности и неточностей в статье Алены Надеждиной можно было бы легко избежать, направив официальный запрос в Министерство обороны РФ. Но, по всей видимости, во имя рейтинга сделана ставка на источники.


Игорь Конашенков, руководитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
10.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
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Россия
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Адмирал Кузнецов
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