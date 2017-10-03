Пикирующий трамплин



Палубные истребители Су-33.

Источник: © Лев Федосеев/ТАСС, архив Палубные истребители Су-33.Источник: © Лев Федосеев/ТАСС, архив

Желание закатывать в бетон миллиарды крепче тросов аэрофинишера

Главный штаб ВМФ России по представлении командования морской авиации отказался от использования в текущем году как "наземного авианосца" тренировочного комплекса в крымских Саках для подготовки летчиков 279 и 100-го отельных корабельных истребительных авиаполков (ОКИАП), так и самого корабля – ТАВКР "Адмирал Кузнецов".

Ранее предполагалось, что после состоявшегося 30 июля Главного военно-морского парада, в котором принимали участие несколько самолетов 279-го ОКИАП, полк перелетит в Саки для поддержания готовности работать с авианосца, сообщил знакомый с ситуаций источник. Теперь от означенных планов отказались. Это говорит о том, что единственный в России ТАВКР "Адмирал Кузнецов" в ближайшее время не выйдет в дальние походы и будет дожидаться ремонта.

“Главная проблема наземного тренировочного комплекса в Ейске в том, что он исполнен из бетона”

Чтобы авианесущий комплекс функционировал, должна работать система корабль – наземная инфраструктура – самолеты. "Кузнецов" сейчас "живой", он на ходу. Но из-за ряда технических проблем имеет затруднения с набором необходимой для взлета самолетов скорости хода. Комплекс НИТКА в Крыму фактически забыт, хотя соответствующие поручения о его реанимации даны на самом высоком уровне Генштабом еще в начале 2016 года. На это понадобились бы минимальные затраты по сравнению с миллиардами, вкладываемыми в подобный тренажер в Ейске.

Ввод в строй этого комплекса задерживается уже пять лет. На нем в буквальном смысле закатали в бетон по меньшей мере 10 миллиардов рублей, планируется еще 18 миллиардов. Сроки сдачи уже неоднократно срывались. В крайний раз обещалось, что это произойдет в конце 2016-го. Однако прошел год, и пока никаких перспектив.

А практически готовый тренажер в Крыму простаивает.

Большая часть летчиков 100-го ОКИАП на новейших МиГ-29КР/КУБР не могут работать с авианосца, поскольку не отточили необходимые навыки на НИТКА. 279-й ОКИАП на Су-33 и Су-25УТГ и несколько пилотов 100-го ОКИАП прошли подготовку в Саках в 2016 году перед отправкой "Адмирала Кузнецова" к берегам Сирии, но в 2017-м наземный комплекс не использовался, и по существующим регламентам асы потеряли допуск к работе с палубы.

Во время дальнего похода авианосца в Средиземное море, из которого он вернулся 8 февраля, были потеряны по техническим причинам по одному Су-33 и МиГ-29. Фотографии еще одного МиГ-29, скапотировавшего при посадке на наземный аэродром, появились в Интернете уже после возвращения "Адмирала Кузнецова". Некоторые эксперты говорят, что все это идет от отсутствия надлежащей подготовки летчиков палубной авиации на комплексе НИТКА, а не от проблем, якобы имевших место с тормозными устройствами.

Предполагается, что авианосец в 2018 году встанет на ремонт и модернизацию, которые, если хватит средств, продлятся два-три года. В данный момент авианосец боеготов и находится на 35-м судоремонтном заводе (филиале "Звездочки"), однако по условиям подготовки летчиков палубной авиации им необходимо выполнить определенные регламенты для того, чтобы получить допуск к полетам с авианосца, а сделать это без тренировок на НИТКА невозможно.

Еще 22 марта 2016 года начальник морской авиации ВМФ России генерал-майор Игорь Кожин сообщил министру обороны, что в Ейске трамплин и разгонный участок готовы к сдаче в эксплуатацию. "Весь комплекс будет сдан полностью к концу этого года", – сказал тогда генерал. "Этот год" плавно перешел в 2017-й. А сдача все так же не просматривается.

По имеющимся данным, главная проблема комплекса НИТКА в Ейске в том, что он исполнен из бетона в отличие от его предшественника в Саках и аналога в Индии, сделанных, как подобает настоящему авианосцу, из стали. Бетонное исполнение новодела, уже превратившегося в долгострой, представляется его главной проблемой: конструкция еще до приема самолетов "поехала"… В свое время – до возвращения Крыма – начало его строительства было оправданным, но сейчас ситуация изменилась коренным образом. Похоже, не меняется только желание некоторых должностных лиц "закатывать в бетон" миллиарды. И совсем крамольное предположение: а может, все из-за чьего-то неверия, что Крым вернулся навсегда?

Алена Надеждина

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 38 (702) за 4 октября 2017 года