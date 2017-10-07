Артиллеристы получили свыше 3,7 тыс. единиц современных образцов вооружения за 5 лет
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Сокрушительные залпы системы "Торнадо-С" вскоре будут накрывать цели на дальности 200 км.
Источник: www.splav.ru
Это позволило перевооружить более 50 воинских формирований
МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Артиллеристы Вооруженных сил РФ получили свыше 3,7 тыс. единиц современных образцов вооружения и военной техники за последние пять лет, что позволило перевооружить более 50 воинских формирований. Об этом в субботу сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
"В течении последних пяти лет Главным ракетно- артиллерийским управлением Минобороны РФ был выполнен большой объем работы: в войска поставлено более 3,7 тысячи единиц современных образцов, что позволило провести перевооружение более 50 воинских формирований", - сказал Булгаков на торжественном мероприятии, посвященном 440-летию создания артиллерии в России.
По его словам, для поддержания вооружения и техники в исправном состоянии развивается производственная база на арсеналах, в результате чего возможности цехов по ремонту боеприпасов увеличены более чем в 1,5 раза.
"Продолжается работа по улучшению условий хранения вооружения, ракет и боеприпасов - строятся новые хранилища с инфраструктурой, оптимизируется состав объектов хранения, на арсеналы поступает новая пожарная техника, средства погрузки и механизации", - подчеркнул замминистра.
Он отметил, что за последние пять лет на вооружение принято 137 единиц современных образцов ракетно- артиллерийского вооружения, стрелкового оружия, средств индивидуальной бронезащиты, оптических приборов.
"Среди них ракетный комплекс "Искандер-М", реактивные системы залпового огня -"Торнадо-С", "Ураган-1М", средств разведки - "Фара-ВР", "Соболятник", зенитные ракетные комплексы - С-300В4, "Бук-М2", "Бук-М3", "Тор-М2У", "Стрела-10МН", "Багульник", ПЗРК "Верба", новые ракеты для Сухопутных войск, высокоточные боеприпасы к "Торнадо" и многое другое.
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07.10.2017
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