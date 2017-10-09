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Шойгу поручил распространить опыт по приему девушек в летное училище на все военные вузы

09.10.2017 ТАСС 511 7
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Абитуриентки
Абитуриентки.
Источник: © Александр Рюмин/ТАСС

По словам министра обороны, интерес представительниц прекрасного пола к поступлению в военные вузы неуклонно растет

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил обобщить опыт, полученный в ходе приема девушек в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков, и использовать его в ходе приема в военные вузы в следующем году.

"2 октября впервые в истории России курсанты-девушки приступили к занятиям по программе подготовки офицеров- летчиков. Отмечу, что на сегодняшний день в высших военно- учебных заведениях по офицерским специальностям обучается более тысячи девушек", - сказал Шойгу на селекторном совещании.

По его словам, интерес представительниц прекрасного пола к поступлению в военные вузы неуклонно растет. "Только в этом году по отдельным специальностям на место претендовало до 25 человек", - отметил глава военного ведомства.

"Мы дополнительно открыли для девушек новую уникальную программу подготовки по профессии военного пилота в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков. Конкурс среди желающих поступить составил 14 человек на место. Поэтому была создана многопрофильная приемная комиссия, в состав которой вошли авторитетные и высококвалифицированные специалисты", - рассказал Шойгу, отметив, что в результате тщательного отбора в училище зачислены 16 девушек.

Глава Минобороны подчеркнул, что "для их проживания, учебы и отдыха созданы все необходимые условия".

"Считаю, что проделана большая и качественная работа по приему девушек на летную специальность. Теперь все зависит исключительно от них. Поручаю главному управлению кадров обобщить полученный опыт, и использовать его при наборе в вузы Министерства обороны в 2018 году", - сказал министр.
06.10.2017
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принадлежат ТАСС
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Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения

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  • Комментарии
Комментариев 7, отображено с 1 по 7
RO
АлександрА
1957
№1
09.10.2017 10:47
А может быть лучше призывать  18 летних девушек в армию начнём, как в Израиле? Больше будет молодых девушек с крепкими, красивыми, накачанными ногами. :)

Зачем нам повышение доли женщин среди офицерских кадров? Согласно закону все женщины с несовершеннолетними детьми с началом мобилизации подлежат немедленному увольнению с военной службы.
0
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RU
NANOBOT
959
№2
09.10.2017 12:46
Именно так, специфика младших офицеров и до капитана и майора в том, что они сами должны поднимать, таскать и разворачивать составные части вооружений и техники в любую погоду, в поле, лесу и пр. Очень тесное общение в кунгах, аппаратных и пр. У нас не Израиль, а суровый климат, и поэтому симпатичные девчонки окажутся в штабах, а армия опять будет неукомплектована. Если их на передовую, то их будут беречь (естественно), что опять эффективности не прибавляет. Это в Швеции хорошо служить, зная, что самый опасный враг - мигрант из соседнего квартала и заблудившийся лось. А России предстоит вести войнушки весь век, чтобы она была занята и не думала о миропорядке.
+2
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RO
АлександрА
1957
№3
09.10.2017 13:34
Цитата, NANOBOT сообщ. №2
У нас не Израиль, а суровый климат, и поэтому симпатичные девчонки окажутся в штабах, а армия опять будет неукомплектована.

Собственно и в ВС Израиля симпатичные и не очень девушки служат в основном во вспомогательных подразделениях , в основном охранных, и в штабах.

Согласно официальным данным, в 2008 году женщины составляли 3% общего состава боевых частей ЦАХАЛа. В батальоне "Каракал" женщины составляют 70%, в специализирующемся на охране акватории морских портов подразделении ВМФ "Снапир" женщины составляют 24%, а в батальоне полевой разведки "Нешер" – 23%.

В частях боевой поддержки и технических службах женщины составляют 13,7% личного состава по сравнению с 5,1% в 1998 году. При этом количество женщин на секретарских должностях снизилось с 1998 года в два раза.

На офицерских курсах для штабных офицеров и для офицеров технической и боевой поддержки женщины составляют более половины курсантов. На офицерских курсах для офицеров боевых частей женщины составляют 2,5%.
0
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RU
Воин3D
1241
№4
09.10.2017 14:16
Цитата, NANOBOT сообщ. №2
Очень тесное общение в кунгах, аппаратных и пр. У нас не Израиль, а суровый климат, и поэтому симпатичные девчонки окажутся в штабах, а армия опять будет неукомплектована.
Недостаток женщин в армии нужно как-то восполнять. Это сейчас офицеры, в основном, живут вместе с семьями. А при масштабных боевых действиях? Все говорит о том, что они нам скоро предстоят, поэтому и меняют постепенно армию под реальную войну. А закон о мобилизации не поздно и поменять... При желании в течении суток примут изменения во всех чтениях.
0
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RO
АлександрА
1957
№5
09.10.2017 14:21
Цитата, Воин3D сообщ. №4
Все говорит о том, что они нам скоро предстоят, поэтому и меняют постепенно армию под реальную войну. А закон о мобилизации не поздно и поменять... При желании в течении суток примут изменения во всех чтениях.

Ну вот, сначала заманят баб на контрактную службу под тем предлогом "при мобилизации вас всех с детьми всё равно уволим", а потом бац, за сутки поменяют законодательство, и на передовую. :)))
0
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RU
NANOBOT
959
№6
09.10.2017 15:20
На передовую можно и инвалидов 1 группы отправить, но нужен же результат. Штабные офицерские должности тоже разные бывают, упаси от официра в юбке, ответственного за планирование боевых действий без передовой. Опять же, автоматизация и роботизация должны сокращать численность небоевых офицеров. Тенденция в мире однако, баба с ружьем, мужик с планшетом, рождаемость ноль. В Древнем Риме (городе) в 1 в.н.э. на 100 тыс. мужиков было 5 тыс. детей. Их выручала деревня, которую к 3-4 векам уничтожили латифундисты, соответственно набор в легионы стал из варваров.
Если состав армии делать мужским для боевых действий, высвобождая 5-10% под женщин без нагана, может, имеет смысл, только об увеличении численности армии молчат. Пришло бабло в армию и девчонкам из безденежной провинции захотелось нормальной жизни. Понятно, но армия не для вспоможения. Плохо, когда в стране деньги есть только у нефтяников и силовиков. Сисьемная деградация неизбежна.
+1
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RU
Воин3D
1241
№7
09.10.2017 20:22
Цитата, NANOBOT сообщ. №6
В Древнем Риме (городе) в 1 в.н.э. на 100 тыс. мужиков было 5 тыс. детей. Их выручала деревня, которую к 3-4 векам уничтожили латифундисты, соответственно набор в легионы стал из варваров.
Ну вы прям про Рим... у финнов мужики от мужиков рожать стали. Так что прогресс батенька )))) А у нас все же не Финляндия,  у нас все традиционно. Поэтому, в случае затяжных конфликтов, мужчинам все таки предпочтительнее встречаться с женщинами )))
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