РФ и Саудовская Аравия подписали меморандум о покупке и локализации продукции ВПК



Саудовские военнослужащие с 5,56-мм автоматами Heckler & Koch G36С.

Источник: thefirearmblog.com Саудовские военнослужащие с 5,56-мм автоматами Heckler & Koch G36С.Источник: thefirearmblog.com

В королевстве будет организовано производство автоматов Калашникова

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" и Саудовская военно-промышленная компания по итогам государственного визита в Россию короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда подписали меморандум о покупке и локализации продукции военного назначения.

Соответствующий документ подписали генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев и председатель совета директоров саудовской компании Ахмад аль-Хатыб.

Также был подписан контракт на общие условия организации в Саудовской Аравии лицензионного производства автоматов Калашникова АК 103 и патронов различного назначения.

Кроме того, по итогам переговоров министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех поставили подписи под соглашением о сотрудничестве двух государств в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.