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РФ и Саудовская Аравия подписали меморандум о покупке и локализации продукции ВПК

06.10.2017 ТАСС 810 0
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Саудовские военнослужащие
Саудовские военнослужащие с 5,56-мм автоматами Heckler & Koch G36С.
Источник: thefirearmblog.com

В королевстве будет организовано производство автоматов Калашникова

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" и Саудовская военно-промышленная компания по итогам государственного визита в Россию короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда подписали меморандум о покупке и локализации продукции военного назначения.

Соответствующий документ подписали генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев и председатель совета директоров саудовской компании Ахмад аль-Хатыб.

Также был подписан контракт на общие условия организации в Саудовской Аравии лицензионного производства автоматов Калашникова АК 103 и патронов различного назначения.

Кроме того, по итогам переговоров министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех поставили подписи под соглашением о сотрудничестве двух государств в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.
05.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Саудовская Аравия
Продукция
АК-103
Компании
РОЭ
Персоны
Лавров Сергей
Михеев Александр

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