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На аэродром Анадырь на Чукотке впервые приземлились дальние бомбардировщики

06.10.2017 РИА Новости 408 0
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Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец ВКС РФ Ту-22М3. Архивное фото
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец ВКС РФ Ту-22М3. Архивное фото.
Источник: © Министерство обороны РФ

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Экипажи бомбардировщиков Ту-22М3 впервые в истории выполнили посадку на аэродром Анадырь в ходе учений, сообщает в четверг департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 впервые выполнили посадку на аэродром Анадырь в рамках летно-тактических учений дальней авиации. Летный состав отработал перебазирование с аэродрома дислокации, совершив при этом две промежуточные посадки на оперативных аэродромах", - говорится в сообщении.

Всего в учениях принимают участие более 20 самолетов, включая Ту-95МС, Ту-22М3 и Ил-78, задействовано пять аэродромов и два полигона от Калужской области до Камчатки.

Летный состав отработает полеты на боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям и полеты с дозаправкой в воздухе.
05.10.2017
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принадлежат РИА Новости
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Россия
Продукция
Ил-78
Ту-22
Ту-95
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