На аэродром Анадырь на Чукотке впервые приземлились дальние бомбардировщики



Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец ВКС РФ Ту-22М3. Архивное фото.

Источник: © Министерство обороны РФ Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец ВКС РФ Ту-22М3. Архивное фото.Источник: © Министерство обороны РФ

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Экипажи бомбардировщиков Ту-22М3 впервые в истории выполнили посадку на аэродром Анадырь в ходе учений, сообщает в четверг департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 впервые выполнили посадку на аэродром Анадырь в рамках летно-тактических учений дальней авиации. Летный состав отработал перебазирование с аэродрома дислокации, совершив при этом две промежуточные посадки на оперативных аэродромах", - говорится в сообщении.

Всего в учениях принимают участие более 20 самолетов, включая Ту-95МС, Ту-22М3 и Ил-78, задействовано пять аэродромов и два полигона от Калужской области до Камчатки.

Летный состав отработает полеты на боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям и полеты с дозаправкой в воздухе.