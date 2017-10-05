На аэродром Анадырь на Чукотке впервые приземлились дальние бомбардировщики
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Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец ВКС РФ Ту-22М3. Архивное фото.
Источник: © Министерство обороны РФ
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Экипажи бомбардировщиков Ту-22М3 впервые в истории выполнили посадку на аэродром Анадырь в ходе учений, сообщает в четверг департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.
"Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 впервые выполнили посадку на аэродром Анадырь в рамках летно-тактических учений дальней авиации. Летный состав отработал перебазирование с аэродрома дислокации, совершив при этом две промежуточные посадки на оперативных аэродромах", - говорится в сообщении.
Всего в учениях принимают участие более 20 самолетов, включая Ту-95МС, Ту-22М3 и Ил-78, задействовано пять аэродромов и два полигона от Калужской области до Камчатки.
Летный состав отработает полеты на боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям и полеты с дозаправкой в воздухе.
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05.10.2017
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