Северная верфь: сформирован корпус корвета «Ретивый»
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Корвет "Ретивый" проекта 20380.
Источник: http://www.nordsy.spb.ru/
Судостроительный завод Северная верфь (входит в АО ОСК) завершил формирование корпуса корвета «Ретивый» проекта 20380. Кораблестроители готовятся к погрузке оборудования.
Руководитель проектов 20380, 20385, 20386 Игорь Данилов сообщил, что корпус корабля состоит из примерно ста сваренных между собою секций. Сейчас на корабле рабочие завершают монтаж мортир и кронштейнов валовых линий, чтобы приступить к монтажу гребных валов. Произведена погрузка двух дизель - генераторов. Ведутся работы по подготовке отсеков и помещений корабля к погрузке оборудования - насосной группы и кондиционеров.
Спуск на воду корвета «Ретивый» запланирован на 2-ой квартал 2019 года. Передача корвета военным морякам должна состояться в 2020 году.
Северная верфь строит пять корветов для российского Военно-Морского Флота: «Гремящий» и «Проворный» (проект 20385), «Ретивый» и «Строгий» (проект 20380), «Дерзкий» (проект 20386). Проектантом всех корветов является ЦМКБ «Алмаз», ведущий разработчик боевых надводных кораблей малого и среднего водоизмещения.
Многоцелевые корветы предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. На кораблях размещены радиолокационный, артиллерийский, ракетный и противолодочный комплексы. Впервые на корабле такого небольшого водоизмещения установлен ангар, в котором может размещаться вертолет Ка-27. Корветы строятся с использованием уникальных технологий, снижающих их радиолокационную заметность. Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами, у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность. Композитные материалы и сплавы разработаны одним из мировых лидеров в создании новых материалов – петербургским ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей», а строительство надстройки для корветов выполняется на Средне-Невском судостроительном заводе. Опыт эксплуатации ранее построенных Северной верфью четырех корветов проекта 20380 («Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий») подтвердил правильность применения этих материалов и принципиальных конструкторских решений.
Основные характеристики корветов проекта 20380:
- Водоизмещение - 2200 тонн.
- Длина - 104 м
- Ширина - 13 м
- Скорость - до 27 узлов
- Дальность плавания - 3500 миль
- Автономность - 15 суток
- Экипаж - 99 человек.
- Главная энергетическая установка: Два дизель-дизельных агрегата 1ДДА-12000
Вооружение:
- Артиллерийское вооружение: 100-мм артиллерийская установка А-190, два 30-мм зенитных автомата АК-630М
- Универсальный ракетный комплекс «Уран»
- Зенитный ракетный комплекс «Редут»
- Противолодочное вооружение: комплекс «Пакет»
- Авиационное вооружение: противолодочный вертолет Ка-27
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04.10.2017
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принадлежат ПАО СЗ "Северная верфь"
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