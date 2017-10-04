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1 тыс. зенитчиков ЦВО вернулись из Астраханской области к местам постоянной дислокации в Поволжье

05.10.2017 Центральный военный округ 220 0
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Боевые стрельбы из Бук-М2
Боевые стрельбы управляемыми снарядами из зенитных ракетных комплексов "Бук-М2" на учениях зенитчиков.
Источник: ЦВО

1 тыс. военнослужащих и свыше 250 единиц военной техники противовоздушной обороны Центрального военного округа вернулись к местам постоянной дислокации в Пензенскую, Самарскую и Оренбургскую области.


Военнослужащие в рамках лагерного сбора на полигоне Капустин Яр успешно выполнили целый ряд боевых стрельб управляемыми снарядами из зенитных комплексов «Бук-М2», «Тор-М», «Тунгуска» и «Стрела-10», а также ПЗРК «Игла» по целям, имитирующим авиацию и ракеты противника.


Подразделения совершили марш комбинированным способом в составе нескольких воинских эшелонов. Некоторые из них в скором времени станут на боевое дежурство.
04.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Центральный военный округ
Материал передан ВПК.name правообладателем
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  • В новости упоминаются
Продукция
Бук-М2
Игла ЗРК
Стрела-10
Тунгуска
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Бук ЗРК

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