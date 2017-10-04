На Восточном начали строить второй стол для "Ангары"
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Космодром Восточный в Амурской области.
Источник: © РИА Новости / Игорь Агеенко
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил о начале строительства на космодроме Восточный второго стартового стола для ракет типа "Ангара".
"До конца года с Восточного планируем два пуска. В следующем - пять. Плюс начинается строительство второго стартового стола для тяжелой "Ангары"", - написал он в Twitter.
До конца года с #Восточный планируем два пуска. В следующем - 5. Плюс начинается строительство второго стартового стола для тяжелой "Ангары" pic.twitter.com/eww3K5mlyQ
- Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 4 октября 2017 г.
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04.10.2017
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