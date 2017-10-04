На Восточном начали строить второй стол для "Ангары"



Космодром Восточный в Амурской области.

Источник: © РИА Новости / Игорь Агеенко Космодром Восточный в Амурской области.Источник: © РИА Новости / Игорь Агеенко

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил о начале строительства на космодроме Восточный второго стартового стола для ракет типа "Ангара".

"До конца года с Восточного планируем два пуска. В следующем - пять. Плюс начинается строительство второго стартового стола для тяжелой "Ангары"", - написал он в Twitter.

До конца года с #Восточный планируем два пуска. В следующем - 5. Плюс начинается строительство второго стартового стола для тяжелой "Ангары" pic.twitter.com/eww3K5mlyQ

- Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 4 октября 2017 г.