В России стартовали масштабные учения Дальней авиации
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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. На Дальнем Востоке начались масштабные учения авиации, сообщает Минобороны.
В маневрах примут участие стратегические ракетоносцы Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3 и самолеты-заправщики Ил-78.
Учения проходят под руководством командующего Дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.
Летный состав отработает перебазирование на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой в воздухе, а также применение управляемого ракетного вооружения по наземным целям на полигоне.
Всего в учениях задействуют более 20 единиц авиационной техники, а также пять аэродромов и два полигона в различных регионах, от Калужской области до Камчатки.
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04.10.2017
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