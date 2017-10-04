В России стартовали масштабные учения Дальней авиации



Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. На Дальнем Востоке начались масштабные учения авиации, сообщает Минобороны.

В маневрах примут участие стратегические ракетоносцы Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3 и самолеты-заправщики Ил-78.

Учения проходят под руководством командующего Дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

Летный состав отработает перебазирование на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой в воздухе, а также применение управляемого ракетного вооружения по наземным целям на полигоне.

Всего в учениях задействуют более 20 единиц авиационной техники, а также пять аэродромов и два полигона в различных регионах, от Калужской области до Камчатки.