Полярный богатырь: зачем России нужен новый военный ледокол



Новейший ледокол Илья Муромец.

Источник: © Фото : пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи" Новейший ледокол Илья Муромец.Источник: © Фото : пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости, Андрей Коц. Широкий приземистый корпус, угловатая надстройка со скошенной по-военному передней стенкой, мощные дизельные двигатели и Андреевский флаг на корме - в среду стартовали госиспытания новейшего российского ледокола "Илья Муромец", впервые за долгие годы заказанного не гражданскими ведомствами, а Минобороны. Корабль относится к классу вспомогательных и будет нести службу в составе Арктической группировки ВМФ. Ожидается, что стального богатыря передадут военным морякам уже совсем скоро - до конца 2017 года. Об особенностях "Ильи Муромца" и перспективах кораблей этого проекта - в материале РИА Новости.

Построенный для ВМФ России на АО "Адмиралтейские верфи" головной дизель-электрический ледокол обеспечения проекта 21180 "Илья Муромец" совершает первый выход на заводские ходовые испытания из Сант-Петербурга, 22.07.2017. Источник: ZVJu / forums.airbase.ru

Шустрый малый

На флоте новинку ждут с большим нетерпением - в составе Северного флота на сегодняшний день нет ни одного собственного многофункционального ледокола. Вместе с тем подобные корабли нужны в Арктике как воздух, особенно учитывая серьезные масштабы военного строительства. Не стоит сбрасывать со счетов и неутихающую политическую "грызню" между северными державами, претендующими на свой кусок арктического пирога. Россия по-прежнему обладает крупнейшим ледокольным флотом в мире, однако "Илья Муромец" выводит его возможности на принципиально новый уровень.

На первый взгляд, в тактико-технических характеристиках корабля нет ничего особо выдающегося - по сравнению с атомными собратьями он относительно небольшой. По водоизмещению (шесть тысяч тонн) соответствует современному эсминцу, по длине (85 метров) - корвету, по скорости хода (15 узлов) - минному тральщику. Ноу-хау "Ильи Муромца" - принципиально новая главная энергетическая установка, дающая ряд серьезных преимуществ при работе в Арктике. Она состоит из четырех дизель-генераторов общей мощностью 10 600 киловатт, которые питают два гребных электродвигателя мощностью 3500 киловатт каждый, установленных в отдельных винторулевых колонках. Они вынесены на внешнюю поверхность корпуса и могут вращаться на 360 градусов. Таким образом, "Илья Муромец" может двигаться в любом направлении - хоть вперед, хоть назад, хоть вбок, хоть наискосок, что позволяет ему быстро менять курс и маневрировать в ледовом поле.

Корабль относится к классу Icebraker6 и способен пробивать себе дорогу через лед до метра толщиной. Конечно, исполинские атомоходы способны и на большее. Но своих дизель-электрических собратьев "Илья Муромец" оставляет далеко за кормой по множеству ключевых показателей. Во-первых, на одной штатной "заправке" ледокол может пройти целых десять тысяч морских миль, то есть "сгонять" по Севморпути туда и обратно. Во-вторых, "Илья Муромец" будет способен находиться в автономном плавании до 60 суток. По обоим показателям ледокол значительно превосходит подавляющее большинство российских надводных боевых кораблей, за исключением разве что тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий". Для судоходства в Арктике автономность и дальность плавания являются важнейшими характеристиками, так как на пути далеко не всегда можно заправиться или пополнить запасы воды и продовольствия.

Универсальный солдат

"Илья Муромец" - настоящий трудяга, способный решать широкий круг задач. Он может длительно патрулировать районы арктической зоны, буксировать корабли, прокладывать для них путь во льдах, снабжать береговые базы и аэродромы всем необходимым, а также участвовать в гидрографических исследованиях. О перспективном ледоколе ранее высоко отзывался адмирал Виктор Чирков, командовавший ВМФ России до 2016 года.

"Когда проектировался этот корабль, в него закладывались характеристики даже не сегодняшнего, а завтрашнего дня, - подчеркнул адмирал 23 апреля 2015 года на "Адмиралтейских верфях" во время закладки "Ильи Муромца". - Это мореходность, маневренность, многофункциональность и совершенно новый электрический принцип движения. Реализован концептуальный принцип кораблестроения, заложенный в кораблестроительной программе на период до 2015 года, - это многофункциональность".

Именно универсальность превращает обычный с виду ледокол в "мастера на все руки", способного не только решать навигационные и транспортные задачи, но и участвовать в боевых операциях. Кроме экипажа (32 моряка), "Илья Муромец" может взять на борт 50 морских пехотинцев с полной боевой выкладкой. Корабль оснащен вертолетной площадкой для приема многоцелевых вертолетов Ка-27. Общая грузоподъемность ледокола - 500 тонн, а объем его трюмов, в которых можно перевозить гражданское и военное снаряжение, составляет внушительные 500 кубических метров. Погрузка всего необходимого на корабль проводится с помощью 21-метрового крана, установленного на палубе.

Дальше - больше: в проект ледокола заложена возможность монтажа бортового вооружения, в частности корабельных скорострельных артиллерийских установок АК-630, АК-230, АК-306. Теоретически на ледокол можно повесить и ударные функции. Грузовая палуба на юте площадью 380 квадратных метров предназначена для перевозки грузов в стандартных 20- и 40-футовых морских контейнерах. В одном из них может скрываться ракетный комплекс Club-K - модификация хорошо известных "Калибров". В контейнере умещается как сама пусковая установка, так и пункт управления. Таким образом, "Илью Муромца" можно очень быстро превратить в достаточно грозного бойца, обладающего еще одним существенным преимуществом над всеми потенциальными конкурентами.

"Неожиданно для западных военных специалистов российская система глобального позиционирования ГЛОНАСС в Арктике оказалась значительно эффективнее GPS, - рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Оборонно-промышленный потенциал" Виктор Николаев. - GPS при позиционировании в регионе дает погрешность порядка 800 метров. Северный морской путь - очень тяжелый для мореходства. Там сложная, постоянно меняющаяся ледовая обстановка, есть мели. Поэтому такая погрешность - очень серьезная. ГЛОНАСC здесь работает в разы точнее".

Дизель-электрический ледокол обеспечения проекта 21180 "Илья Муромец" (заводской номер 02470). Заложен 23.04.2015 на ОАО "Адмиралтейские верфи". Источник: bmpd.livejournal.com

Преемник

Вместе с "Ильей Муромцем" флоту позже будут переданы еще четыре аналогичных ледокола проекта 21180 - два для Северного флота и два для Тихоокеанского. Кроме того, к 2020 году для ВМФ России будет построен патрульный корабль арктической зоны "Иван Папанин" проекта 23550. Его вооружат противокорабельными ракетами и универсальной 100-миллиметровой пушкой АК-190, которая сможет пробивать до полутора метров льда. Ожидается, что головной корабль серии вступит в состав флота в 2021 году. Второй ледокол, получивший название "Николай Зубов", будет заложен в 2018 году.