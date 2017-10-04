Военные завершают переоснащение станции космических измерений в Евпатории



Евпатория.

Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко Евпатория.Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Командно-измерительный комплекс Космических войск России в Евпатории в скором времени введут в строй после переоснащения, сообщил журналистам командующий войсками Александр Головко.

В среду Космические войска России отмечают профессиональный праздник.

"Завершается переоснащение командно-измерительными средствами нового поколения отдельного командно-измерительного комплекса, дислоцированного в районе города Евпатория в Республике Крым. В течение трех лет мы провели серьезную работу по его техническому переоснащению, в ходе которой на этом объекте развернуты более 10 новых измерительных систем и комплексов. Сейчас идет работа по их настройке и вводе в эксплуатацию", - сказал Головко.

Кроме того, в 2017 году в воинские части главного испытательного космического центра имени Титова уже поступили более 20 современных и перспективных измерительных средств. По словам Головко, активно ведутся разработки командно-измерительных систем нового поколения для переоснащения отдельных командно-измерительных комплексов центра.

"В целом хочу отметить, что с целью переоснащения соединений и воинских частей Космических войск перспективными образцами вооружения в настоящее время ведутся около 50 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по созданию в ближайшие годы систем и комплексов нового поколения", - добавил командующий.