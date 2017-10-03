На Кавказе российские и пакистанские военные уничтожили технику "боевиков"
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Разведчик на военных учениях. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) и вооруженных сил Пакистана уничтожили колонну военной техники условного незаконного вооруженного формирования в районе населенного пункта Нижний Архыз Карачаево-Черкессии на совместных учениях "Дружба-2017", сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.
По замыслу учений, три смешанные разведывательные группы провели разведку в заданных квадратах горно-лесистой местности.
"Результатом работы разведчиков стало обнаружение колонны военной техники. Военнослужащие России и Пакистана осуществили диверсионные действия по блокированию военной техники с целью недопущения прорыва боевиков или подхода подкреплений", - сказал Астафьев.
По его словам, смешанные группы огневой поддержки выполнили задачи с применением стрелкового оружия. Кроме того, артиллерийское подразделение доставило на высоту более 2 тысяч метров 82-миллиметровые минометы "Поднос" с применением гужевого транспорта. Всего в активной фазе учений приняло участие около 150 человек.
"Сегодня мы завершили активную фазу совместного российско-пакистанского учения "Дружба-2017". В течение нескольких дней военнослужащие двух стран обменялись опытом и отработали взаимодействие при выполнении задач по ликвидации незаконно вооруженных формирований в горно-лесистой местности", - цитирует Астафьев руководителя - начальника штаба общевойскового объединения ЮВО генерал-майора Владислава Ершова.
В совместных российско-пакистанских учениях "Дружба-2017" принимают участие более 200 военнослужащих России и Пакистана. Учения "Дружба-2017" продлятся до 4 октября текущего года.
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03.10.2017
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