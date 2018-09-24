Когда в дело вступает резерв Верховного

Голубые береты могут эффективно действовать в любой обстановке. Источник: МО РФ

Воздушно-десантные войска и спецназ России способны решать широкий круг задач

Отечественные Воздушно-десантные войска (ВДВ) как в самой России, так и за ее пределами, имеют очень хорошую репутацию. При том что они решают совсем не те задачи, ради которых изначально создавались.

Сегодня ВДВ, подобно Ракетным войскам стратегического назначения (РВСН), являются особым родом войск, не входящим в состав военных округов (ВО). Они рассматриваются в качестве резерва Верховного главнокомандующего ВС РФ. Причем большая часть ВДВ сосредоточена в европейской части страны.

ДЕСАНТНЫЕ И ШТУРМОВЫЕ

Дивизии и бригады ВДВ делятся на воздушно-десантные (вдд и вдбр) и десантно-штурмовые (дшд и дшбр). Говоря упрощенно, первые десантируются парашютным способом с самолетов, вторые высаживаются с вертолетов на собственные ноги или с самолетов на аэродромы.

7-я десантно-штурмовая дивизия имеет также статус горной, ее личный состав соответственно проходит горную подготовку. В составе дивизии - 108-й парашютно-десантный, 247-й десантно-штурмовой, 1141-й артиллерийский, 3-й зенитно-ракетный полки, ряд отдельных батальонов и рот. Штаб и большинство частей дислоцированы в Новороссийске, 247-й полк – в Ставрополе, 1141-й – в Анапе, 171-й десантно-штурмовой батальон – в Феодосии (Крым).

76-я десантно-штурмовая дивизия дислоцирована в Пскове. В ее составе 104-й и 234-й десантно-штурмовые, 1140-й артиллерийский, 4-й зенитно-ракетный полки, ряд отдельных батальонов и рот.

98-я воздушно-десантная дивизия имеет в своем составе 217-й и 331-й парашютно-десантные, 1065-й артиллерийский и 5-й зенитно-ракетный полки, ряд отдельных батальонов и рот. Штаб и большинство частей дислоцированы в Иванове, 331-й и 1065-й полки – в Костроме.

106-я воздушно-десантная дивизия имеет в своем составе 51-й и 137-й парашютно-десантные, 1182-й артиллерийский, 1-й зенитно-ракетный полки, ряд отдельных батальонов и рот. Штаб и большинство частей дислоцированы в Туле, 137-й полк – в Рязани, 1-й и 1182-й полки – в подмосковном Наро-Фоминске.

Таким образом, три дивизии ВДВ дислоцированы в зоне ответственности Западного ВО, одна – в Южном ВО, хотя, как было сказано выше, командованию округов они не подчиняются. Четыре десантно-штурмовые бригады находятся в подчинении как командования ВДВ, так и командующих округов, на территории которых дислоцированы, причем Западный ВО бригадами "обделен".

В зоне ответственности Южного ВО (в Камышине Волгоградской области) дислоцирована 56-я дшбр, в зоне ответственности Центрального ВО (в Ульяновске) – 31-я дшбр, в зоне ответственности Восточного ВО – две дшбр: 11-я (пос. Сосновый Бор под Улан-Удэ) и 83-я (Уссурийск, Приморский край).

Кроме того, в Московской области дислоцированы еще две бригады ВДВ – 45-я спецназа в Кубинке и 38-я связи в Медвежьих Озерах. В Омске и в Ишиме Тюменской области находится 242-й учебный центр ВДВ в составе 226-го и 285-го парашютно-десантных учебных полков и 200-го учебного дивизиона САУ.

На вооружении частей и соединений ВДВ имеется 60 танков Т-72Б3, более 1,1 тыс. БМД и машин на их базе (в том числе не менее 150 наиболее современных БМД-4), не менее 600 БТР-Д и машин на его базе (включая самоходные противотанковые (ПТРК) и зенитные ракетные (ЗРК) комплексы), не менее 60 БТР-МДМ "Ракушка", не менее 50 БТР-80, около 250 120-мм САУ 2С9, до 25 125-мм САУ 2С25 "Спрут", более 100 122-мм гаубиц Д-30, до полусотни ЗРК "Стрела-10", а также минометы 2Б14, ПТРК "Конкурс" и "Метис", ПЗРК "Игла", зенитные орудия ЗУ-23-2, в том числе в самоходном варианте.

ЗАРУБЕЖНЫЕ КОНКУРЕНТЫ

Естественно будет сравнить отечественные ВДВ с иностранными.

Китайские ВДВ состоят из 15-го воздушно-десантного корпуса, включающего девять бригад. В Сухопутных войсках США имеются 82-я воздушно-десантная и 101-я воздушно-штурмовая дивизии (обе в составе 18-го воздушно-десантного корпуса), 173-я воздушно-десантная бригада в составе Европейского командования и 4-я воздушно-десантная бригада 25-й легкой пехотной дивизии Тихоокеанского командования.

В иранских ВС имеются 23-я и 58-я дивизии, 25, 44, 55, 65, 66-я бригады ВДВ, а в ВС Израиля (в Центральном ВО) – 98-я резервная особая дивизия "Ха-Эш" (в ее составе – 35-я "Цанханим", 55-я резервная "Ход ха-Ханит", 551-я резервная "Хетцей ха-Эш" парашютные бригады, 89-я бригада коммандос, резервная артиллерийская бригада "Кадур ха-Эш") и еще две резервные парашютные бригады.

В ВС Германии есть дивизия сил быстрого реагирования (аналог воздушно-штурмовой), имеющая в своем составе три вертолетных полка и 1-ю воздушно-десантную бригаду, а также 11-ю вдбр ВС Голландии и 81-ю механизированную бригаду ВС Румынии. В составе ВС Республики Корея имеется шесть воздушно-десантных бригад (1, 3, 5, 7, 9, 11-я). В аэромобильных войсках Украины имеются 25-я воздушно-десантная, 45, 46, 79, 80, 81, 82, 95-я десантно-штурмовые бригады. Аэромобильные войска Казахстана включают 35, 36, 37-ю десантно-штурмовые, 38-ю мотострелковую, 9-ю механизированную, 43-ю танковую, 44-ю артиллерийскую бригады, миротворческую бригаду "Казбриг".

В других армиях мира силы ВДВ, как правило, не превышают одну-две бригады. Таким образом, ВДВ ВС РФ на сегодняшний день являются крупнейшими и сильнейшими в мире.

ЗАДАЧИ ИЗМЕНИЛИСЬ

Изначально наши ВДВ создавались для проведения крупномасштабных десантных операций в тылу противника в целях содействия наступлению Сухопутных войск в ходе классической войны (против НАТО или против Китая). Сегодня представить себе такую войну весьма сложно, а даже если она случится, еще сложнее представить проведение в ходе нее подобных операций. Тем более что для проведения такой операции необходимо обеспечить полное подавление наземной ПВО противника и абсолютное господство в воздухе на всем маршруте пролета до места десантирования и в самом районе десантирования.

При этом де-факто еще со времен войны в Афганистане 1979–1989 годов, а затем в обеих чеченских войнах, в августовской войне 2008 года с Грузией и в мелких локальных конфликтах ВДВ у нас выступают в роли элитной пехоты, поскольку их мобильность, а также уровень боевой и морально-психологической подготовки личного состава гораздо выше, чем в Сухопутных войсках. Именно ВДВ в максимальной степени подготовлены для ведения жесткой контактной наземной войны, как классической, так и противопартизанской.

Ахиллесовой пятой ВДВ становится их техника. БМД с большой долей иронии называют "алюминиевыми танками". Вся техника ВДВ в советское время создавалась как аэротранспортабельная, да еще и с возможностью десантирования парашютным способом. Ради этого приходилось жертвовать защищенностью, которая оказалась почти нулевой (даже против стрелкового оружия, не говоря уж об РПГ и ПТРК). Да и вооружение БМД по той же причине весьма слабое. В последнее время регулярно возникает идея перевода ВДВ с гусеничной на колесную технику, но особого развития она не получает из-за своей неочевидности: стратегическая мобильность, конечно, повысится, но проходимость, защищенность и огневая мощь еще более понизятся.

Новая БМД-4, которая недавно начала поступать в войска, защищена и вооружена гораздо лучше, чем ее предшественницы, однако ее парашютное десантирование вызывает большие проблемы. Более того, в составе всех четырех отдельных бригад и обеих десантно-штурмовых дивизий ВДВ уже сформированы танковые роты с танками Т-72Б3 (в ближайшее время эти роты, видимо, станут батальонами). Понятно, что танк совершенно невозможно сбросить с парашютом, да и просто перевезти его по воздуху проблематично. Таким образом, российские ВДВ становятся аналогом сил быстрого реагирования (СБР), которые будут участвовать в войнах низкой и средней интенсивности (как против классических армий, так и против иррегулярных формирований). При этом перебрасываться в район боевых действий они будут в подавляющем большинстве случаев обычным посадочным способом или даже наземным транспортом, а воевать – десантно-штурмовым или даже чисто наземным способом, как все та же высокомобильная элитная пехота. К сожалению, армейская авиация не подчиняется ВДВ, это еще одна их ахиллесова пята (без вертолетов десант воевать не может).

Для сравнения можно сказать, что в США в составе каждой дивизии Сухопутных войск (не только в 82-й вдд и 101-й вшд, но также в танковых и пехотных дивизиях) есть бригада армейской авиации. Пока, к сожалению, нет никаких признаков того, что данная проблема будет как-то решаться, главный транспорт десанта по-прежнему организационно от него оторван. Да и с военно-транспортной авиацией (ВТА), без которой ВДВ практически теряют смысл (даже если ВТА их просто перевозит, а не десантирует), у нас сегодня большие проблемы ("Руслана" не ждите", "НВО", 10.08.18). Кроме того, как и для всех ВС РФ в целом, для ВДВ характерен "западный перекос", их группировка к западу от Урала очень сильна, к востоку от Урала – чисто символическая.

ЭЛИТНЫЙ СПЕЦНАЗ

Еще большей элитой, чем ВДВ, является спецназ. В тыл противника он может забрасываться самыми разными способами, при этом цель его там – не захват и удержание территории, чем должны были по первоначальному замыслу заниматься ВДВ, а разведывательно-диверсионные действия. Если ВДВ, как и остальные компоненты ВС, воюют лишь во время войны, то спецназ – все время, в этом его главная специфика. Сейчас, в связи с широким распространением ЧВК и иррегулярных формирований, спецназ может эффективно маскироваться под них.

В составе Западного ВО имеется две бригады спецназа – 2-я (пос. Промежицы около Пскова) и 16-я (Тамбов). В Южном ВО – три бригады: 10-я (Молькино, Краснодарский край), 22-я (Батайск Ростовской области), 346-я (г. Прохладный, Кабардино-Балкария). В Центральном ВО имеется две бригады – 3-я (Тольятти Самарской области) и 24-я (Новосибирск). В Восточном ВО всего одна бригада – 14-я (Хабаровск). На вооружении спецназа мало тяжелой техники (БТР-80 и бронеавтомобилей "Тигр"), его основной потенциал заключается в очень высокой подготовке личного состава, что подтвердили все войны СССР и России, начиная с той же афганской. Так, в Афганистане, потеряв около 700 человек убитыми, спецназовцы уничтожили как минимум 17 тыс. душманов и пакистанских спецназовцев (то есть соотношение потерь примерно 1:24). Таким образом, только от действий спецназовцев противник потерял убитыми больше, чем весь советский контингент по всем причинам.

В китайской армии имеется 15 бригад и несколько полков спецназа. Командование сил специальных операций (ССО) имеется в каждом из видов ВС США. Пересчитать их в бригадные и полковые эквиваленты сложно. В КНДР войска специальных операций являются отдельным видом ВС, они включают ВДВ (7 воздушно-десантных бригад, в том числе 4 бригады снайперов), а также 9 легких пехотных бригад, еще пять бригад снайперов (в том числе две морские), около 30 отдельных батальонов. Южнокорейская армия может противопоставить этому две бригады и шесть полков спецназа, к коим можно добавить вышеупомянутые шесть вдбр.

В иранской армии имеется 4 бригады коммандос, в пакистанской – 8 батальонов спецназа. У Израиля есть небольшой по численности, но отличающийся исключительно высоким уровнем подготовки спецназ "Саерет Миткаль". В составе сирийской армии – три дивизии, три бригады, семь полков спецназа и коммандос, которые, впрочем, являются такой же элитной пехотой, как наши ВДВ, а не спецназом в классическом понимании. Именно на них лежит основная тяжесть нынешней гражданской войны. В ВС Турции – 9 бригад коммандос (в том числе одна горная), два полка спецназа, два отряда морского спецназа. Одна дивизия ССО имеется в составе ВС Таиланда.

В других армиях мира спецназы гораздо меньше и слабее. Таким образом, по размерам наш спецназ с его 8 бригадами отстает от китайского, aмериканского, северокорейского и даже сирийского. Однако по уровню боевой подготовки он вряд ли уступает хоть кому-нибудь, а численность для спецназа – не главное. В этих войсках качество однозначно важнее количества.

В целом элитные части ВС РФ являются важнейшей составляющей нашего общего военного потенциала. Они обеспечивают России то, что в нынешнем мире стало большой редкостью – возможность успешного ведения жесткой наземной контактной войны с любым противником в любой точке Земли.

Александр Анатольевич Храмчихин – заместитель директора Института политического и военного анализа.