Экипажи новейших истребителей-бомбардировщиков Су-34 выполнили полеты в стратосфере



Четверка фронтовых бомбардировщиков Су-34 из состава 559-го отдельного бомбардировочного авиационного полка 4-го командования ВВС и ПВО России Южного военного округа. Полк базируется на аэродроме Морозовск (Ростовская область). Самолет с красным бортовым номером "09" был построен в 2013 году, а самолеты с красными бортовыми номерами "14", "17" и "31" - в 2014 году. Приволжский (Астраханская область), 21.02.2015.

Источник: Антон Громов / russianplanes.net Четверка фронтовых бомбардировщиков Су-34 из состава 559-го отдельного бомбардировочного авиационного полка 4-го командования ВВС и ПВО России Южного военного округа. Полк базируется на аэродроме Морозовск (Ростовская область). Самолет с красным бортовым номером "09" был построен в 2013 году, а самолеты с красными бортовыми номерами "14", "17" и "31" - в 2014 году. Приволжский (Астраханская область), 21.02.2015.Источник: Антон Громов / russianplanes.net

ЦАМТО, 3 октября. Экипажи новейших истребителей-бомбардировщиков Су-34 авиачасти Восточного военного округа, дислоцированной в Хабаровском крае, выполнили полеты в стратосфере в сверхзвуковом режиме.

Кроме того, пилоты Су-34 отработали элементы высшего пилотажа, а также элементы воздушного боя, сообщила пресс-служба ВВО.

Недавно новейшие истребители-бомбардировщики Су-34 были задействованы в масштабном учении авиации на Дальнем Востоке, в ходе которого отработано бомбометание из горизонтального полета по групповым наземным целям, имитирующим боевую технику условного противника. Применение авиабомб бомбардировочной авиацией ВВО выполнено на специализированном полигоне в Хабаровском крае.