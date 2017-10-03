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Новые австралийские фрегаты будут оснащены системой ПРО Aegis

04.10.2017 ТАСС 79 0
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Боевой информационный центр системы AEGIS. Источник: spacedaily.com.

премьер-министр страны Малколм Тёрнбулл пояснил, что решение во многом объясняется угрозами со стороны КНДР

СИДНЕЙ, 3 октября. /ТАСС/. Новые фрегаты ВМФ Австралии будут оснащены не только системой противолодочной обороны, но и комплексами противоракетной обороны Aegis. Об этом объявил премьер-министр страны Малколм Тёрнбулл на состоявшейся во вторник в Сиднее церемонии открытия международной морской выставки Pacific 2017.

Он пояснил, что решение оснастить новые корабли системой ПРО во многом объясняется угрозами со стороны КНДР. "Мы должны иметь возможность противостоять этим угрозам и нанести поражение [противнику]", - подчеркнул премьер-министр.

Стоимость программы "Будущие фрегаты Австралии" с учетом их дооснащения комплексами ПРО оценивается в 35 млрд австралийских долларов (около $28 млрд). Строительство фрегатов должно начаться в 2020 году на верфях штата Южная Австралия, всего планируется построить 9 кораблей.
03.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Австpалия
КНДР
Продукция
Иджис
Проекты
2020-й год

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