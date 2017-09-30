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NASA: перенос на 2019 год вывода в космос нового телескопа вызван сложностью испытаний

02.10.2017 ТАСС 205 0
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Телескоп James Webb
Телескоп James Webb.
Источник: © AP Photo/Alex Dominguez

Аппарат должен заменить на орбите обсерваторию Hubble

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /Корр. ТАСС Александр Пахомов/. Перенос на 2019 год вывода в космос нового телескопа James Webb вызван сложностью испытаний его конструкции и оборудования. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу в штаб-квартире Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"James Webb и его солнцезащитный экран - более крупная и сложная конструкция, чем большинство других космических аппаратов, - пояснил причину отсрочки руководитель программы создания телескопа Эрик Смит. - Процесс сборки некоторых компонентов занял больше времени, чем планировалось. Это касается, к примеру, установки свыше 100 механизмов раскрытия солнцезащитного экрана. Кроме того, мы учитывали уроки, извлеченные при тестировании других компонентов обсерватории, в частности, больше времени потребовалось на вибрационные испытания модуля с аппаратурой на прочность".

"Мы хотим методично пройти через весь этот процесс, чтобы быть готовыми к запуску весной 2019 года", - добавил он.

Телескоп, названный в честь Джеймса Уэбба, руководителя программы "Аполлон", позволившей человеку побывать на Луне, должен заменить на орбите обсерваторию Hubble. Первоначально предполагалось, что это произойдет в 2013 году, однако реализация проекта, в который уже вложено около $8 млрд, сильно отстала от графика. Лишь в ноябре 2016 года завершилась сборка основных сегментов James Webb, и было объявлено, что специалисты NASA теперь приступают к их наземным испытаниям с тем, чтобы вывести на орбиту в октябре 2018 года. Ракету-носитель Ariane 5 пообещали предоставить европейцы, равно как и свой космодром Куру во Французской Гвиане.

Но в минувший четверг NASA сообщило о решении отложить запуск на 2019 год - он должен состояться в период между мартом и июнем.

На обсерватории установлено зеркало диаметром 6,5 метра. Ее предполагается вывести далеко за Луну на орбиту, находящуюся на расстоянии примерно 1,6 млн км от поверхности Земли. В течение шести месяцев вся бортовая аппаратура будет проверена, и James Webb приступит к изучению древнейших во Вселенной звезд и галактик, сформировавшихся после Большого взрыва. Срок его эксплуатации рассчитан на 10 лет.
30.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Гвиана
США
Франция
Продукция
Ariane-5 РН
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