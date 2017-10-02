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Контракт на модернизацию более 540 БМП-2 и БМД-2 с оснащением боевым отделением "Бережок"

02.10.2017 bmpd.livejournal.com 927 2
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Как сообщила Госкорпорация "Ростех", 29 сентября 2017 года генеральный директор Госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов запустил новый цех модернизации легкобронированной техники на тульском предприятии "Щегловский Вал" (входит в "Ростех"). Он будет использоваться для модернизации боевых машин БМП-2 и БМД-2 - соответствующий договор подписан между "Ростехом" и Министерством обороны России.

Образец модернизированной БМП-2 с боевым отделением Б05Я01 "Бережок" во время подписания соглашения на модернизацию БМП-2 и БМД-2 для Министерства обороны России. Соглашение подписали заместитель министра обороны России Юрий Борисов и управляющий директор тульского "КБ приборостроения" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") Дмитрий Коноплев. Тула, 29.09.2017 (с) ГК "Ростех"

Цех площадью 5 000 квадратных метров оснащен современным оборудованием и предназначен для механической обработки, сварочных, термических, сборочных и лакокрасочных работ.

Новый цех станет не только еще одним шагом по внедрению современных технологий в производстве вооружений. Мы также создаем в цехе 240 новых рабочих мест.

Новый цех модернизации легкобронированной техники станет не только еще одним шагом по внедрению современных технологий в производстве вооружений. Мы также создаем в цехе 240 новых рабочих мест. Запуск цеха позволит осуществлять работу по ремонту и модернизации легкобронированной техники: БМД-2 и БМП-2. Этот шаг поддержан Министерством обороны: сегодня мы подписали договор на модернизацию 540 боевых машин БМП-2 и БМД-2", - заявил Сергей Чемезов.

Договор предполагает модернизацию боевых машин по линии гособоронзаказа для нужд Минобороны России в рамках Госпрограммы вооружений - 2025. Данный договор является одним из первых крупных соглашений по осуществлению гособоронзаказа в рамках ГПВ-2025.

В свою очередь, "Российская Газета" в статье Елены Шулеповой "В Туле началась модернизация БМП-2" сообщает:

Более 540 модернизированных боевых машин пехоты и десанта получит российская армия по госпрограмме вооружения 2018-2025 годов. Соответствующее соглашение подписали замминистра обороны Юрий Борисов и управляющий директор тульского "КБ приборостроения" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") Дмитрий Коноплев.

Сегодня в филиале тульского "КБ приборостроения" - заводе "Щегловский вал" - торжественно открылся новый цех по модернизации и капитальному ремонту легкобронированной техники - боевых машин БМП-2 и БМД-2. В новом производственном отделении площадью пять тысяч квадратных метров будет производиться механическая обработка, сварочные, термические, сборочные и лакокрасочные работы с использованием новейших технологий на современном оборудовании.

- Открытие этого цеха говорит об активном развитии предприятия, - заметил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на открытии цеха. - Наша техника выпускается не для парада. События в Сирии продемонстрировали это наглядно.

По словам зампреда правительства РФ и главы военно-промышленной комиссии, в этом цехе дадут новую жизнь технике, сделанной еще в Советском Союзе.

- Как военный человек могу сказать: модернизация БМП-2 - вопрос назревший. Ее очень ждут в войсках. А как главу региона радует, что открытие нового цеха - это новые рабочие места и пополнение бюджета, - заметил в свою очередь губернатор Тульской области генерал-лейтенант Алексей Дюмин.

Самое первое преобразование боевой машины пехоты из только транспортного средства в боевую единицу началось еще на стыке веков. Тогда известный конструктор вооружений, академик Аркадий Шипунов предложил изменить концепцию БМП, оснастив ее вооружением, способным поражать технику противника. Сегодня БМП-2 уже морально устарели. Теперь их будут модернизироваться далее по тому же принципу. Подобных образцов пока еще нет в армии.

Как пояснил "РГ" главный конструктор АО "Щегловский вал" Олег Ситников, в новом цехе машины будут разбирать, дажее шасси и боевой модуль станут улучшаться отдельно. На БМП-2 поставят комплекс вооружений "Бережок", оснастят машину прицелами наводчика и командира, отчего те смогут выполнять задачи в любую погоду днем и ночью. Также на машину установят противотанковый ракетный комплекс "Корнет" и другое вооружение.

В Туле займутся боевыми отделениями, а шасси обновят на Кущевском заводе в Краснодарском крае. В новом цехе Щегловского вала будет происходить сборка, сдача, настройка и испытания боевых машин. В месяц цех способен преобразовать 15 БМП. "Из этого цеха машины сразу пойдут в войска", - заметил главный конструктор АО "Щегловский вал".

После осмотра производства состоялось подписание десятилетнего контракта с Минобороны на модернизацию БМП-2. По словам генерального директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, заключенный договор позволит окупить все затраты, вложенные в строительство нового цеха.

Изображение модернизированной БМД-2, оснащенной боевым отделением Б05Я01-01 "Бережок" на плакате на церемонии открытия нового цеха модернизации легкобронированной техники на тульском предприятии "Щегловский Вал" (входит в ГК "Ростех"). Выступает губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Тула, 29.09.2017 (с) пресс-центр правительства Тульской области
30.09.2017
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Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Чемезов Сергей
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Гособоронзаказ

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
штурм
3027
№1
02.10.2017 08:44
540 ед. Это всего  пять полков, модернизацию которых могут растянуть и до 25г, т.к. нет никаких гарантий , что контракт будет продлен.
Завод может работать и на 50% мощности обеспечив себя работой до 25г.

Про усиление бронирование и противоминной защиты нет не слова, значит модернизированная БМП так и останется "братской могилой пехоты"
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RU
Восход
13200
№2
02.10.2017 14:56
Цитата, штурм сообщ. №1
Про усиление бронирование и противоминной защиты нет не слова, значит модернизированная БМП так и останется "братской могилой пехоты"
Модернизация бывшей в употреблении техники только тогда целесообразна, когда обеспечивая ощутимый прирост тех или иных характеристик, она экономически более выгодна по отношению к стоимости новой.

Соответственно нельзя улучшить сразу все и уложиться в смету. Точнее можно пошить и 7 шапок, только потом на что их одевать?

Могли улучшить защищённость, но тогда осталось бы прежнее вооружение и СУО.

Так что прирост огневой мощи на мой взгляд оправдан.

Что касается защищённости, то на модернизируемые БМП-2 следовало бы устанавливать новые маскирующие кожухи/сетки, снижающие заметность в видимом, инфракрасном, ультрафиолетовом и радиолокационном диапазонах. Именно такую модификацию в отношении БМП-2 выбрали финны (если мне память не изменяет).

Безнаказанно на БМП много брони не повесишь, это снижает ее маневренность, подвижность и лишает возможность плавать.

КАЗ - слишком дорого, чтобы быть установленным массово.

Что касается количества, то смотреть необходимо в первую очередь по остаточному ресурсу. И модернизировать все машины с невысокой степенью износа (до 40%). Сколько таких машин- 300 или 3000- не известно.
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