"Протон-М" со спутником связи AsiaSat-9 запущен с космодрома Байконур
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Источник: © Петр Ковалев/ТАСС, архив
Спутник AsiaSat-9 предназначен для предоставления услуг в области телевидения и телекоммуникаций на территории Азиатско-Тихоокеанского региона
Разгонный блок "Бриз-М" со спутником связи AsiaSat-9 отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Протон-М". Об этом сообщил ТАСС представитель производителя ракеты - Государственного космического научно-производственного центра им. М. В. Хруничева.
"Разгонный блок в связке с космическим аппаратом AsiaSat-9 отделились от третьей ступени ракеты-носителя "Протон-М" в 22:01 мск. Ожидается, что разгонный блок выведет спутник на геопереходную орбиту через 9 часов - в 7:05 мск", - сказал представитель центра.
"Протон-М" со спутником AsiaSat-9 стартовал в 21:52 мск с пусковой установки 39 площадки 200 космодрома Байконур. Через две минуты после запуска от ракеты-носителя отделилась первая ступень, спустя еще три с половиной минуты - вторая, а затем и створки головного обтекателя, защищающие спутник в атмосфере.
Выведение аппарата на геопереходную орбиту будет выполнено за счет пяти включений двигательной установки разгонного блока "Бриз-М". После отделения от блока в 7:05 мск спутник будет передан на управление заказчику.
Телекоммуникационный спутник AsiaSat-9 разработан и изготовлен фирмой Space Systems/Loral (США) по заказу спутникового оператора AsiaSat (Гонконг). Он предназначен для предоставления услуг в области телевидения и телекоммуникаций на территории Азиатско-Тихоокеанского региона.
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29.09.2017
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