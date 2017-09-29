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Около 3 тыс. военных приняли участие в тренировке по противодействию терроризму в ВВО

02.10.2017 ТАСС 128 0
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Танк Т-72Б3
Танк Т-72Б3.
Источник: Виталий Кузьмин

К занятиям были привлечены до 300 единиц военной и спецтехники, инженерные подразделения с минно-разыскными собаками

ВЛАДИВОСТОК, 29 сентября. /ТАСС/. Около 3 тыс. военнослужащих приняли участие в тренировке по противодействию терроризму в соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), во время которой отрабатывались действия при нападении условных террористов на объекты гарнизонов округа, сообщает пресс-служба ВВО.

"Тренировки по противодействию терроризму проведены под общим руководством командующих общевойсковыми объединениями округа, в них было задействовано около 3 тыс. военнослужащих, в том числе личный состав территориальных органов военной полиции и до 300 единиц военной и специальной техники. Основным замыслом практических тренировок во всех гарнизонах округа стала отработка практических действий при нападении условных террористов на объекты военных гарнизонов округа", - говорится в сообщении.

Подразделения противодействия терроризму на тренировках использовали в качестве усиления огневой мощи вооружение БМП-2, танков Т-72Б3 и БТР-80 бронеавтомобилей "Тигр", а также стрелковое оружие, имитационные средства и холостые боеприпасы. Также отрабатывались оперативное усиление составов караулов и дежурных смен. К занятиям были привлечены в том числе инженерные подразделения с минно-разыскными собаками.
29.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Продукция
БМП-2
БТР-80
Т-72
Т-72Б
Тигр БА
Компании
ВПВС РФ
Минoбороны РФ

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