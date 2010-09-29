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Первый китайский магистральный авиалайнер начал второй тестовый полет

29.09.2017 РИА Новости 173 0
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Китайский авиалайнер C919
Китайский авиалайнер C919 в международном аэропорту Пудун в Шанхае. 28 сентября 2017.
Источник: © REUTERS / China Daily

ПЕКИН, 28 сен - РИА Новости, Жанна Манукян. Первый китайский магистральный авиалайнер в четверг начал второй тестовый полет в аэропорту Шанхая, говорится в сообщении информационного портала гражданской авиации.

Отмечается, что самолет взлетел в 07:23 (02:23 мск) по местному времени с четвертой взлетно-посадочной полосы аэропорта "Пудун" в Шанхае.

Это второй тестовый полет, совершенный лайнером после успешного дебюта 5 мая этого года. Ожидается, что самолет вернется в аэропорт в 11:00 (06:00 мск) по местному времени.

C919 - проект первого китайского магистрального авиалайнера вместимостью 158 мест экономкласса и дальностью полета до 5,5 тысячи километров. Проект реализуется COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China) с широким привлечением западных поставщиков.

По заявлению COMAC, к настоящему времени компания получила от 27 клиентов заказ на 730 самолетов. Всего COMAC планирует в будущем реализовать не менее двух тысяч авиалайнеров.
28.09.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Китай
Компании
COMAC

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