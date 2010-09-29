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"Вертолеты России" приступили к производству 31 вертолета для ГТЛК

29.09.2017 ЦАМТО 201 0
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Ми-8МТВ-1
Средний многоцелевой вертолет Ми-8МТВ-1.
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

ЦАМТО, 28 сентября. Холдинг "Вертолеты России" начал производство вертолетов, которые должны быть поставлены Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) в 2018 году.

Машины будут собираться на Казанском вертолетном и Улан-Удэнском авиационном заводах. Контракт на передачу ГТЛК 31 машины в рамках федеральной программы развития санитарной авиации планируется подписать в ближайшее время.

На прошедшем в июле авиасалоне МАКС-2017 холдинг "Вертолеты России" и ГТЛК подписали соглашение, которое предусматривает поставку в 2018 году 19 вертолетов семейства Ми-8 и 12 Ансатов. Все машины будут оснащены медицинскими модулями. Их планируется использовать для оказания медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах РФ, а также для эвакуации больных и пострадавших.

Сборка всех предусмотренных соглашением вертолетов уже началась. В частности, КВЗ приступил к производству 6 Ми-8МТВ-1 и 12 Ансатов, У-УАЗ начал изготовление 13 Ми-8АМТ.

"Вертолеты для ГТЛК уже заложены в производство. В настоящий момент мы ожидаем постановление Правительства РФ о продлении программы развития санитарной авиации. После этого контракт с ГТЛК будет подписан", – заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Первый контракт на поставку вертолетов в рамках программы "Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах РФ" был подписан в конце 2016 года. Он предусматривает передачу ГТЛК 10 вертолетов Ми-8МТВ-1, 13 вертолетов Ми-8АМТ и 6 вертолетов Ансат.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".
28.09.2017
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в открытом доступе
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Страны
Россия
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Ансат
Ми-8
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