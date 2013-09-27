Главком ВМС Украины призвал к защите от российских подлодок



Ракетный катер "Прилуки" и танкер "Фастов" ВМС Украины.

Источник: mil.gov.ua Ракетный катер "Прилуки" и танкер "Фастов" ВМС Украины.Источник: mil.gov.ua

Командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что флоту его страны нужна противолодочные корабли для защиты от российских субмарин.

Учитывая существующие вызовы и угрозы, прежде всего на поступление на вооружение Черноморского флота России шести новых подводных лодок, для защиты страны с морского направления нам очень нужны противолодочные корабли

- приводятся слова Воронченко на странице пресс-службы ВМС Украины в Facebook.

Так вице-адмирал объяснил необходимость ремонта корвета «Винница», который уже 40 лет находится в строю.

Уверен, наличие в составе украинских ВМС противолодочного корабля будет одним из существенных сдерживающих агрессора факторов — отметил он.

В августе вице-адмирал ВМСУ Сергей Гайдук заявил, что из-за отсутствия государственной морской политики украинский флот может исчезнуть в ближайшее время. В апреле капитан первого ранга ВМС Украины, первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков заявил, что если бы у Украины были подводные лодки, она якобы легко бы разгромила Черноморский флот России.

В ответ депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек посоветовал Киеву воздержаться от шуток по поводу Черноморского флота, предупредив, что решение украинских субмарин направиться к берегам Крыма стало бы для них «походом в один конец».

С момента получения независимости на Украине списано и утилизировано 19 боевых кораблей и катеров, 45 судов обеспечения. При этом построено всего пять судов. ВМСУ насчитывают 11 кораблей. На вооружении украинского флота, помимо «Винницы», состоят фрегат «Гетман Сагайдачный», ракетный катер «Прилуки», тральщик «Геническ», десантные корабли «Сватово» и «Кировоград», а также артиллерийский катер «Скадовск».