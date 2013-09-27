Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Приморье специалисты РХБ защиты ВВО впервые применили универсальную станцию специальной обработки

27.09.2017 ЦАМТО 127 0
0
Понравилась новость?
 0
АРС-14КМ
Авторазливочная станция АРС-14КМ.
Источник: www.arms-expo.ru

ЦАМТО, 26 сентября. Военнослужащие соединения войск РХБ защиты Восточного венного округа впервые использовали недавно поступившую на вооружение Универсальную станцию специальной обработки (УССО).

УССО была применена в ходе тактико-специального учения (ТСУ) по ликвидации последствий условного взрыва аммиака на полигоне Тургеневский в Приморском крае.

Специалисты РХБ защиты, используя новое оборудование, выполнили специальную обработку средств индивидуальной защиты, снаряжения, носимого радиоэлектронного оборудования, вооружения, и специальной техники.

В ходе розыгрыша практической части учения условным незаконным вооруженным формированием при отступлении был произведен подрыв полевого завода по производству аммиака, с целью обеспечить утечку химического вещества.

При выполнении мероприятий по ликвидации последствий "утечки" опасного вещества специалистами РХБ защиты была выполнена разведка местности, в частности, осуществлен отбор проб воздуха, воды и грунта, проведен анализ "отравляющего" вещества.

Затем военнослужащие с использованием станций АРС-14КМ провели дегазацию и дезинфекцию зараженных участков местности с целью локализации источника заражения и его деконцентрации.

В ходе учения военнослужащие выполнили более 60 учебно-боевых задач по организации прикрытия войск, в частности по аэрозольному противодействию, пенной, аэрозольной маскировке и специальной обработке.

Всего к учению было привлечено более 500 человек, задействовано свыше 100 единиц военной и специальной техники, в том числе дымовые машины ТДА-3, тепловые машины специальные ТМС-65У и разведывательные химические машины РХМ-6, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
26.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.09 08:05
  • 30
Учения НАТО: болгары отказались стрелять в русских (Global Research, Канада)
  • 27.09 07:56
  • 13
"Калашников" создал концепт "воздушного мотоцикла" в виде одноместного мультикоптера
  • 27.09 07:33
  • 1
Аватар широкого применения
  • 27.09 07:09
  • 1
Илон Маск опубликовал видеосимуляцию полета корабля SpaceX на Марс
  • 27.09 06:11
  • 3756
Оценка Советского периода в истории России.
  • 27.09 05:42
  • 1
Армия без государства
  • 27.09 05:23
  • 1
Убить интеллектом
  • 27.09 04:16
  • 4
Российский генерал погиб в Сирии в результате минометного обстрела ИГ
  • 27.09 01:51
  • 73
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 26.09 23:40
  • 1
Работы по Ил-114 и двигателю ПД-35 профинансируют до 2020 года включительно
  • 26.09 22:17
  • 2
МВД России приобретает самолет Ту-204-300
  • 26.09 22:06
  • 2
Петр Бутовски о презентации новых ракет Х-38МЭ и АПР-3МЭ "Гриф" на МАКС-2017
  • 26.09 21:31
  • 2
Полубог войны
  • 26.09 21:29
  • 291
Минобороны: ПРО США может сбивать российские ракеты на 150-й секунде полета
  • 26.09 20:57
  • 1056
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы