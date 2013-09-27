В Приморье специалисты РХБ защиты ВВО впервые применили универсальную станцию специальной обработки



Авторазливочная станция АРС-14КМ.

Источник: www.arms-expo.ru Авторазливочная станция АРС-14КМ.Источник: www.arms-expo.ru

ЦАМТО, 26 сентября. Военнослужащие соединения войск РХБ защиты Восточного венного округа впервые использовали недавно поступившую на вооружение Универсальную станцию специальной обработки (УССО).

УССО была применена в ходе тактико-специального учения (ТСУ) по ликвидации последствий условного взрыва аммиака на полигоне Тургеневский в Приморском крае.

Специалисты РХБ защиты, используя новое оборудование, выполнили специальную обработку средств индивидуальной защиты, снаряжения, носимого радиоэлектронного оборудования, вооружения, и специальной техники.

В ходе розыгрыша практической части учения условным незаконным вооруженным формированием при отступлении был произведен подрыв полевого завода по производству аммиака, с целью обеспечить утечку химического вещества.

При выполнении мероприятий по ликвидации последствий "утечки" опасного вещества специалистами РХБ защиты была выполнена разведка местности, в частности, осуществлен отбор проб воздуха, воды и грунта, проведен анализ "отравляющего" вещества.

Затем военнослужащие с использованием станций АРС-14КМ провели дегазацию и дезинфекцию зараженных участков местности с целью локализации источника заражения и его деконцентрации.

В ходе учения военнослужащие выполнили более 60 учебно-боевых задач по организации прикрытия войск, в частности по аэрозольному противодействию, пенной, аэрозольной маскировке и специальной обработке.

Всего к учению было привлечено более 500 человек, задействовано свыше 100 единиц военной и специальной техники, в том числе дымовые машины ТДА-3, тепловые машины специальные ТМС-65У и разведывательные химические машины РХМ-6, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.