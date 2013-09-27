На Южном Урале по тревоге подняли около трех тысяч военных



Военнослужащие российской армии. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский Военнослужащие российской армии. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Почти три тысячи военнослужащих 90-й танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) подняты по тревоге в рамках двусторонних полковых тактических учений, стартовавших на Южном Урале, сообщает пресс-служба ЦВО.

"На первом этапе подразделения отработали мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности, совершили марш в назначенные районы, где развернули систему управления, организовали всестороннее обеспечение", - говорится в сообщении.

Как отмечается, особое внимание будет уделено задачам в составе разведывательно-огневых контуров с применением разведывательной авиации и беспилотных летательных аппаратов. Учения завершатся 29 сентября.