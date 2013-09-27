Минобороны опубликовало видео авиаударов по бронетехнике ИГ в Идлибе
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Источник: © EPA/ATEF SAFADI
Целями ударов стали подземные базы боевиков, склады боеприпасов, бронетехника, реактивные системы залпового огня и мастерские по оснащению "джихадмобилей"
Минобороны РФ опубликовало видео авиаударов по бронетехнике боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в сирийской провинции Идлиб.
На записи показано нанесение ударов по подземным базам боевиков, полевым складам боеприпасов, бронетехнике, реактивным системам залпового огня и мастерским по оснащению "джихадмобилей".
По словам официального представителя российского оборонного ведомства Игоря Конашенкова, уничтоженные объекты и техника использовались при нападении боевиков на позиции российской военной полиции в провинции Хама 18 сентября.
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26.09.2017
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