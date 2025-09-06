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ВМС Китая получат на вооружение беспилотные катера

25.09.2017 Военно-промышленный курьер 221 0
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Беспилотный катер
Модель китайского беспилотного катера.
Источник: vpk-news.ru

Корпорация China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) представила линейку надводных беспилотников на выставке International Ocean Science and Technology (OST), проходящей в городе Циндао, сообщает портал janes.com.

На стенде корпорации представлены три модели катеров, предназначенных для выполнения различных задач в составе ВМС Китая. Это модель 8-метрового катера B850, предназначенного для патрульных операций. Другой катер — A1150 — имеет 11,5 м в длину и может использоваться в качестве гидрографического судна. Третий получил название C1500, имеет 15 м в длину и предназначен для борьбы с подлодками.

Катер B850 может развивать скорость до 40 узлов и выполнять автономные операции на протяжении 24 часов. Базовым вооружением беспилотника является боевой модуль с 7,62- или 12,7-мм пулеметом, а также разведывательное оборудование, включая гидролокатор и штатный квадрокоптер, позволяющий существенно расширить радиус обзора.

На стенде CASC макет катера B850 показан с дополнительным вооружением в виде ракетных установок различных калибров. Различным стрелковым, ракетным и торпедным вооружением могут оснащаться также катера A1150 и C1500. Разработчики надводных беспилотников указывают, что с помощью новых катеров китайский флот сможет эффективно отслеживать угрозы.

Фото: катер B850 (janes.com)

 
22.09.2017
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Страны
Китай
Компании
CASC
Проекты
БПЛА

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