КВЗ и "Прогресс" награждены Союзом авиапроизводителей за успехи в выполнении Гособоронзаказа
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Ракетно-космический центр "Прогресс".
Источник: Петр Гридин/ТАСС, архив
ЦАМТО, 22 сентября. Казанский вертолетный завод (КВЗ) и ААК "Прогресс", входящие в холдинг "Вертолеты России", стали лауреатами конкурса "Авиастроитель года", ежегодно проводимого Союзам авиапроизводителей России.
Предприятия вошли в число дипломантов в номинации "За успехи в выполнении государственного оборонного заказа".
КВЗ и "Прогресс" также были удостоены дипломами в номинации "За подготовку нового поколения специалистов авиастроительной отрасли среди предприятий". Кроме того, модернизация типовой конструкции вертолета Ансат, проведенная специалистами КВЗ, была отмечена в номинации "За успехи в разработки авиационной техники и компонентов.
В номинации "За создание новой технологии" были отмечены сотрудник "Роствертола", представивший проект оптимизации механической обработки полимерных материалов, и работник КумАПП, выступивший с проектом автоматизированной установки для анодирования.
"Отрадно, что вклад предприятий холдинга в укрепление обороноспособности России был по достоинству оценен нашими коллегами из Союза авиапроизводителей. Авиапромышленная отрасль России является одной из сильнейших в мире, и быть одним из ее лидеров, значит соответствовать самым высоким требованиям, особенно в части выполнения государственного оборонного заказа", – подчеркнул заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" по продажам Владислав Савельев.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".
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22.09.2017
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