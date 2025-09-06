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КВЗ и "Прогресс" награждены Союзом авиапроизводителей за успехи в выполнении Гособоронзаказа

25.09.2017 ЦАМТО 161 0
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Прогресс
Ракетно-космический центр "Прогресс".
Источник: Петр Гридин/ТАСС, архив

ЦАМТО, 22 сентября. Казанский вертолетный завод (КВЗ) и ААК "Прогресс", входящие в холдинг "Вертолеты России", стали лауреатами конкурса "Авиастроитель года", ежегодно проводимого Союзам авиапроизводителей России.

Предприятия вошли в число дипломантов в номинации "За успехи в выполнении государственного оборонного заказа".

КВЗ и "Прогресс" также были удостоены дипломами в номинации "За подготовку нового поколения специалистов авиастроительной отрасли среди предприятий". Кроме того, модернизация типовой конструкции вертолета Ансат, проведенная специалистами КВЗ, была отмечена в номинации "За успехи в разработки авиационной техники и компонентов.

В номинации "За создание новой технологии" были отмечены сотрудник "Роствертола", представивший проект оптимизации механической обработки полимерных материалов, и работник КумАПП, выступивший с проектом автоматизированной установки для анодирования.

"Отрадно, что вклад предприятий холдинга в укрепление обороноспособности России был по достоинству оценен нашими коллегами из Союза авиапроизводителей. Авиапромышленная отрасль России является одной из сильнейших в мире, и быть одним из ее лидеров, значит соответствовать самым высоким требованиям, особенно в части выполнения государственного оборонного заказа", – подчеркнул заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" по продажам Владислав Савельев.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".
22.09.2017
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принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
Ансат
Компании
Вертолеты России
КВЗ
КумАПП
Прогресс Сазыкина
Роствертол
Проекты
Гособоронзаказ

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