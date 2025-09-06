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Самолеты ПВО вылетали на перехват иностранных разведчиков 14 раз за неделю

25.09.2017 РИА Новости 111 0
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Су-27 перехватывает В-52Н, и В-1В
Перехват над Балтийским морем российскими истребителями Су-27 американских стратегических бомбардировщиков В-52Н и В-1В, принимающих участие в учениях НАТО "Saber Strike" и BALTOPS. Снимок сделан с борта самолета-заправщика Boeing KC-135R ВВС США. 09.06.2017.
Источник: ВВС США

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Самолеты дежурных сил ПВО России за прошедшую неделю 14 раз вылетали на перехват 45 иностранных летательных аппаратов, ведущих разведку у российских границ, следует из инфографики, опубликованной на сайте газеты "Красная звезда" - официального печатного органа Минобороны РФ.

Всего за неделю было выявлено 45 иностранных летательных аппаратов, осуществлявших воздушную разведку вдоль границ России, при этом воздушное пространство РФ нарушено не было.

Согласно материалам, наибольшее количество разведывательных полетов у российских границ было зафиксировано на Западном стратегическом направлении (33). Пять таких полетов зафиксировано на Восточном направлении, четыре - на Арктическом и три - на Юго-западном.
22.09.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика

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