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Современный навигационный комплекс «Преданного» разработан Группой «Кронштадт»

22.09.2017 АО "Группа Кронштадт" 89 0
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Преданный
Сторожевой корабль "Преданный" проекта 22460.
Источник: https://topspb.tv/

15 сентября на АО «Судостроительная фирма «Алмаз» состоялась торжественная церемония поднятия флага на «Преданном» – новом сторожевом корабле проекта 22460, оснащенном самыми современными средствами навигации и связи.

Группа «Кронштадт» по контракту с судостроительным предприятием и при участии конструкторов АО «Северное проектно-конструкторское бюро» разработала и поставила на данный корабль современный навигационно-тактический комплекс, обеспечивающий повышение надежности, эффективности и степени автоматизации управления кораблем, что в конечном итоге позволило сократить численность экипажа.

Генеральный директор Группы «Кронштадт» Армен Исаакян отметил: «Группа «Кронштадт» имеет большой опыт в создании интегрированных навигационных систем для оснащения кораблей и специальных судов широкого спектра проектов. Мы гордимся участием в работе над оснащением кораблей серии 22460, и уверены, что наш навигационно-тактический комплекс позволит экипажу выполнять задачи максимально эффективно».

Установленный на корабле навигационно-тактический комплекс позволяет выполнять обработку данных с выводом информации непосредственно на автоматизированные рабочие места экипажа, осуществлять взаимодействие c береговыми системами автоматизации служб Береговой охраны и решать широкий спектр навигационно-тактических задач. Помимо этого, реализована система автоматизированного документирования процессов управления кораблем в виде электронных журналов.
22.09.2017
Права на данный материал
принадлежат АО "Группа Кронштадт"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Компании
АЛМАЗ СФ
Кронштадт
СПКБ

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