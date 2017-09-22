Современный навигационный комплекс «Преданного» разработан Группой «Кронштадт»
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Сторожевой корабль "Преданный" проекта 22460.
Источник: https://topspb.tv/
15 сентября на АО «Судостроительная фирма «Алмаз» состоялась торжественная церемония поднятия флага на «Преданном» – новом сторожевом корабле проекта 22460, оснащенном самыми современными средствами навигации и связи.
Группа «Кронштадт» по контракту с судостроительным предприятием и при участии конструкторов АО «Северное проектно-конструкторское бюро» разработала и поставила на данный корабль современный навигационно-тактический комплекс, обеспечивающий повышение надежности, эффективности и степени автоматизации управления кораблем, что в конечном итоге позволило сократить численность экипажа.
Генеральный директор Группы «Кронштадт» Армен Исаакян отметил: «Группа «Кронштадт» имеет большой опыт в создании интегрированных навигационных систем для оснащения кораблей и специальных судов широкого спектра проектов. Мы гордимся участием в работе над оснащением кораблей серии 22460, и уверены, что наш навигационно-тактический комплекс позволит экипажу выполнять задачи максимально эффективно».
Установленный на корабле навигационно-тактический комплекс позволяет выполнять обработку данных с выводом информации непосредственно на автоматизированные рабочие места экипажа, осуществлять взаимодействие c береговыми системами автоматизации служб Береговой охраны и решать широкий спектр навигационно-тактических задач. Помимо этого, реализована система автоматизированного документирования процессов управления кораблем в виде электронных журналов.
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22.09.2017
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