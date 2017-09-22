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«Москва-1» отразила массированный ракетный удар

22.09.2017 Центральный военный округ 101 0
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Москва-1
РЭБ «Москва-1» на военных учениях.
Источник: ЦВО

Станция радиоэлектронной разведки и управления «Москва-1» разработки КРЭТ приняла участие в учении войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на Урале. Военнослужащие с помощью «Москвы-1» отразили массированный ракетный авиаудар противника, а также блокировали сотовую связь условных диверсионно-разведывательных групп.


Как рассказали в пресс-службе Центрального военного округа, всего в учебных мероприятиях было задействовано до 200 единиц специальной техники. Впервые отрабатывались вопросы выявления и подавления радиоэлектронных объектов, находящихся на удалении до 4 тыс. км. Специалисты РЭБ во взаимодействии с подразделениями других военных округов отработали нанесение радиоэлектронного удара по системам связи и управления условного противника.


С помощью комплекса РЭБ «Москва-1» военнослужащие обеспечили защиту критически важных объектов от массированного ракетного авиационного удара противника. Также комплекс позволил полностью дезорганизовать управление условных диверсионно-разведывательных групп, действующих в тылу. В частности, с помощью «Москвы-1» военным удалось заблокировать сотовую связь условного противника.


Напомним, что станция радиоэлектронной разведки и управления «Москва-1» работает в Российской армии с 2015 года. Ее функционал включает сканирование воздушного пространства, обнаружение и передачу данных о противнике другим системам РЭБ и средствам ПВО. Кроме того на управлении станции «Москва-1» одновременно могут находиться до девяти комплексов радиоэлектронной борьбы.


«Москва-1» обнаруживает излучение самолетов и крылатых ракет за 400 км. При этом благодаря тому, что комплекс работает в режиме пассивной радиолокации, он остается невидимым для противника.
22.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Центральный военный округ
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Продукция
Москва-1
Компании
КРЭТ
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

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