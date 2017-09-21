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Китайский флот вооружится беспилотными катерами

22.09.2017 Warspot 177 0
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Модель B850
Модель беспилотного катера B850.
Источник: janes.com

Китайский военно-морской флот активно осваивает беспилотные технологии. Сегодня, 21 сентября, портал janes.com сообщил о том, что на выставке International Ocean Science and Technology (OST), проходящей в эти дни в городе Циндао, корпорация China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) презентовала линейку надводных беспилотников.

На стенде CASC представлены три модели катеров, предназначенных для выполнения различных задач в составе ВМС Китая. Одной из них является модель 8-метрового катера B850, предназначенного для патрульных операций. Другой катер — A1150 — имеет 11,5 м в длину и может использоваться в качестве гидрографического судна. Третий беспилотник получил название C1500, имеет 15 м в длину и предназначен для борьбы с подлодками.

Катер B850 может развивать скорость до 40 узлов и выполнять автономные операции на протяжении 24 часов. Базовым вооружением беспилотника является боевой модуль с 7,62- или 12,7-мм пулеметом, а также разведывательное оборудование, включая гидролокатор и штатный квадрокоптер, позволяющий существенно расширить радиус обзора.

На стенде CASC макет катера B850 показан с дополнительным вооружением в виде ракетных установок различных калибров. Кроме того, различным стрелковым, ракетным и торпедным вооружением могут оснащаться катера A1150 и C1500. Разработчики надводных беспилотников указывают, что с помощью новых катеров китайский флот сможет эффективно отслеживать угрозы в воде, над водой и в воздухе, а также нейтрализовать их без риска для моряков.
21.09.2017
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принадлежат Warspot
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Страны
Китай
Компании
CASC
Проекты
БПЛА

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