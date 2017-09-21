Под наблюдением Путина: военные завершили учения "Запад-2017"



Вертолеты Ка-52 во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации Запад-2017. 20 сентября 2017.

Источник: © Sputnik / Виктор Толочко Вертолеты Ка-52 во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации Запад-2017. 20 сентября 2017.Источник: © Sputnik / Виктор Толочко

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости, Михаил Севастьянов. Совместные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017", завершившиеся в среду, показали готовность армий Союзного государства к отражению масштабной агрессии международных террористов. Активная фаза маневров прошла в условиях максимальной открытости для иностранных наблюдателей, которые смогли убедиться в их сугубо оборонительном характере.

Совместимость и сопряжение

Учения проводятся раз в два года и являются завершающим этапом совместной боевой подготовки российских и белорусских вооруженных сил. Их цель - проверка возможностей военного обеспечения безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии; повышение слаженности органов военного управления, полевой и воздушной выучки соединений и воинских частей.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" были проведены с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил России и Белоруссии. В них участвовали около 12,7 тысячи военнослужащих (от Белоруссии - около 7,2 тысячи человек, от РФ - около 5,5 тысячи человек, из них на территории Белоруссии - около 3 тысяч человек), было задействовано около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также 10 кораблей. Для планирования совместных действий привлекались оперативные группы Росгвардии, ФСБ, МВД, МЧС России.

Учения "Запад-2017" прошли на полигонах в Белоруссии, а также в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях. В ходе маневров были отработаны задачи совершенствования оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжения перспективных систем управления войсками и оружием; апробированы положения новых уставных документов, разработанных в ВС России и Белоруссии.

Замысел учений предусматривал проникновение на территорию Белоруссии и Калининградской области РФ экстремистских групп для проведения террористических актов и дестабилизации обстановки в Союзном государстве Белоруссии и России. Экстремисты, по легенде учений, имели внешнюю поддержку, получая вооружение и военную технику с воздуха и моря.

Для борьбы с условными террористами была отработана переброска воинских частей и подразделений российско-белорусской региональной группировки войск (сил) в районы проникновения незаконных вооруженных формирований (НВФ); действия группировки ВВС и ПВО по поддержке сухопутных войск и блокированию воздушных каналов снабжения бандформирований; проведение специальной операции по ликвидации НВФ; обеспечение силами Балтийского флота морской блокады района проведения специальной операции, пресечение отхода бандформирований по морю.

Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) ВС РФ Андрей Картаполов пояснил, что при разработке замысла "Запада-2017" использовались современные подходы к применению войск и сил на основе опыта локальных войн и вооруженных конфликтов, в том числе приобретенного в ходе операции против международных террористов на территории Сирии.

"Несмотря на то, что основная часть учений проводится на территории Республики Беларусь, при разработке замысла подразумевался условный противник, не имеющий отношения к конкретному региону. По нашим оценкам, обстановка, предусмотренная в сценарии учения, может возникнуть в любой точке мира", - заявил накануне начала учений заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин.

Он отметил, что для максимальной транспарентности на заключительный этап учений на полигон Лужский в Ленинградской области приглашено руководство оборонных ведомств ряда зарубежных государств и представителей военно-дипломатического корпуса.

Для представителей российских и зарубежных СМИ были запланированы пресс-туры на самые динамичные эпизоды учений.

Оккупация не планировалась

О завершении "Запада-2017" объявил 20 сентября на полигоне Борисовский президент Белоруссии Александр Лукашенко, отметив, что совместная военная деятельность и сотрудничество с Россией не направлены против третьих стран "и служат исключительно защите наших национальных интересов". По его словам, в этом могли убедиться представители военно-дипломатического корпуса и международных организаций, присутствовавшие на завершающем этапе учений.

"Все войска будут возвращены в места постоянной дислокации - и белорусские, и российские", - заявил Лукашенко.

При этом он выразил непонимание в связи с развернувшейся в СМИ ряда стран кампанией по дискредитации совместных учений, подчеркнув, что она "была крайне непрофессиональной".

По словам главы белорусского государства, то количество российских военнослужащих, которые участвовали в "Западе" на территории Белоруссии, не могло существенно повлиять на ситуацию в регионе.

Лукашенко отметил, что численность белорусской армии составляет 75 тысяч человек и не было замысла оставлять российских военнослужащих после учений, подчеркнув, что его страна не является агрессивным государством.

"С нашей земли никогда не исходили войны. Мы не хотим воевать, мы только восстановили довоенный уровень населения… Мы не будем воевать против кого-либо, если нас не будут трогать", - сказал президент Белоруссии, призвав критиков учений успокоиться.

"Если нам понадобится привлечь братьев-россиян на помощь, это будет сделано мгновенно. Мы это тоже отрабатывали эти меры на учениях", - сказал Лукашенко.

Ранее в Минобороны Белоруссии заявили, что после завершения активной фазы учений "Запад-2017" до 30 сентября личный состав, техника вооруженных сил Белоруссии и РФ вернутся в места постоянной дислокации.

Заинтересованная обеспокоенность

Еще за год до проведения "Запада-2017" многие западные политики и аналитики начали заявлять об учениях как о возможной угрозе независимости Белоруссии, Украины или бывших республик советской Прибалтики. К примеру, военное ведомство Литвы подготовило отчет об угрозах нацбезопасности, усмотрев особую опасность в "Западе-2017". Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что НАТО опасается российско-белорусских учений из-за их масштабности. Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен 7 сентября на встрече с коллегами из ЕС в Таллине конкретизировала масштабность угрозы, сказав, что "в учениях "Запад-2017" примут участие свыше 100 тысяч военнослужащих".

Минобороны России опровергло эту цифру, а командующий войсками ЗВО отметил, что страны Запада провели на территории Европы около 50 маневров с участием примерно 60 тысяч человек, в том числе с участием американских военных, и "количество мероприятии оперативной и боевой подготовки у наших границ постоянно растет".

Ранее замминистра обороны РФ Фомин заявил, что маневры носят сугубо оборонительный характер и назвал не имеющими ничего общего с реальностью версии о том, что на учениях готовится "плацдарм для оккупации" Литвы, Польши или Украины.

На "Запад-2017" были приглашены международные наблюдатели от ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и НАТО. В рамках сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске приглашение получили представители делегации ОБСЕ из США.

На Лужском полигоне в Ленинградской области 18 сентября за одним из основных эпизодов учений наблюдал президент России