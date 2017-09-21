В МИД сообщили о готовности рассмотреть поставки вертолетов Ми-35 в Кабул



Вертолет Ми-35. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов Вертолет Ми-35. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

ООН, 20 сен - РИА Новости. Москва готова рассмотреть вопрос поставок Кабулу боевых вертолетов Ми-35, но только на коммерческой основе, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Мы предложили афганцам (поставить вертолеты Ми-35 - ред.). Они просили, мы предложили, на коммерческой основе, за деньги. Мы готовы", - сказал Кабулов.

Ранее он провел встречу с исполняющей обязанности спецпредставителя США по Афганистану Элис Уэллс.