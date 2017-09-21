Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Минобороны РФ: военные России и Белоруссии на "Западе-2017" показали высокую слаженность

22.09.2017 ТАСС 357 0
0
Понравилась новость?
 0
Запад-2017
Стратегические учения "Запад-2017".
Источник: © EPA-EFE/TATIANA ZENKOVICH

Заместитель начальника Главного управления боевой подготовки Минобороны Дмитрий Горбатенко отметил высокий уровень подготовки военнослужащих из обеих стран

ПОЛИГОН БОРИСОВСКИЙ /Белоруссия/, 20 сентября. /ТАСС/. Заместитель начальника Главного управления боевой подготовки Минобороны России Дмитрий Горбатенко отметил высокий уровень подготовки белорусских и российских военных, и слаженность их действий. Об этом он заявил в среду на полигоне Борисовский после завершения учений "Запад-2017".

"Мы отмечаем очень высокий уровень подготовки военнослужащих Вооруженных сил обеих стран, - отметил он. - Сегодня мы увидели, насколько слаженными были их действия. Мы к этому идем, стремимся показать свое взаимодействие на всех уровнях, начиная с самого низшего и заканчивая стратегическими звеньями управления. Стремимся к слаженности при выполнении задач подразделениями, воинскими частями и соединениями".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, который также посетил полигон Борисовский, объявил благодарность всему личному составу, принявшему участие в учениях на белорусской территории. Он отметил, что маневры прошли на очень высоком уровне.

Стратегические учения "Запад-2017" проходили с 14 по 20 сентября. Маневры прошли на шести полигонах и двух участках местности в Белоруссии и трех полигонах в России. В них были задействованы около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов. За учениями наблюдали представители семи государств, в том числе из состава НАТО.
21.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.09 10:33
  • 68
"Томагавки" смогут поражать корабли, но только через 5 лет
  • 22.09 10:25
  • 850
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 22.09 10:17
  • 4
Россия не будет поставлять украинскому "Южмашу" комплектующие для ракет-носителей "Зенит" - источник
  • 22.09 10:09
  • 1
Stratolaunch успешно испытала все 6 двигателей своего гигантского самолёта
  • 22.09 09:55
  • 13
Лавров прокомментировал желание США выйти из одной статьи ДРСМД
  • 22.09 09:49
  • 5408
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 22.09 09:42
  • 1050
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.09 09:40
  • 3
В ФПИ назвали одну из самых серьезных угроз IT-безопасности России
  • 22.09 09:08
  • 1
Прибалтам надо сказать «НЕТ» НАТО!
  • 22.09 07:47
  • 8
Модернизация завода "Красмаш" идет по плану - Рогозин
  • 22.09 06:50
  • 31
Из-за Украины российские фрегаты станут индийскими
  • 22.09 04:38
  • 2
"Яблоко" предложило ограничить срок пребывания российских войск за рубежом
  • 22.09 03:57
  • 1
Владимир Буковский: у России пока нет конкурентов в экранопланостроении
  • 21.09 23:27
  • 9
Россия и Китай возненавидят новый американский супертанк (The National Interest, США)
  • 21.09 23:17
  • 7
Триллион на триаду
другие обсуждаемые темы