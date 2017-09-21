Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В России введены в строй 2 новых солнечных электростанции на Алтае

21.09.2017 Техносфера 182 0
Разделы: Энергетика
0
Понравилась новость?
 0
СЭС в Алтайском крае
Солнечная электростанция (СЭС) в Алтайском крае.
Источник: http://tehnoomsk.ru/

Сразу 2 новых солнечных электростанции (СЭС) заработали в Алтайском крае — на 20 МВт и на 5 МВт. Соответственно это 4-я и 5-я по счету СЭС в данном регионе.


Одна из станций построена на базе новой технологии для нашей страны — гетероструктурных модулях отечественного серийного производства. Сообщается, что таким образом Россия стала третьей после Японии и Южной Кореи страной мира, где такие решения доведены до промышленного выпуска.


Выпущенные по такой технологии российские модули для солнечных электростанций обладают повышенной эффективностью в условиях облачности — КПД ячейки превышает 22%. Их производят на заводе в Новочебоксарске.
21.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Техносфера
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Южная Корея
Япония
Проекты
СЭС

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.09 12:48
  • 4
Раскрыты подробности смертельного ДТП с Сердюковым
  • 21.09 12:22
  • 289
Минобороны: ПРО США может сбивать российские ракеты на 150-й секунде полета
  • 21.09 12:18
  • 2
Эксперты: Летчикам F-35 по-прежнему угрожает гибель при катапультировании
  • 21.09 12:01
  • 5392
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 21.09 11:38
  • 5
Лавров прокомментировал желание США выйти из одной статьи ДРСМД
  • 21.09 11:32
  • 51
Роботы начали сеять и собирать урожай без участия человека
  • 21.09 11:05
  • 9
Стратегия недоучек
  • 21.09 10:55
  • 2
Генштаб ВС РФ: наступление "Джебхат ан-Нусры" в Идлибе инициировано спецслужбами США
  • 21.09 10:26
  • 2
В Минобороны России приступили к реализации проекта по созданию современного высокотехнологичного военного технополиса
  • 21.09 09:56
  • 5
Россия и Китай возненавидят новый американский супертанк (The National Interest, США)
  • 21.09 09:40
  • 1
Эксперт рассказал о претензиях России к США по договору РСМД
  • 21.09 09:38
  • 1
Нацгвардия США продолжит обучать украинских военнослужащих
  • 21.09 08:52
  • 3
"Запад-2017": Минск и Москва поссорились? (Новое время страны, Украина)
  • 21.09 08:40
  • 27
Россия сократит расходы на национальную оборону в 2018 году
  • 21.09 08:35
  • 1
Рейтинг армий мира: как Украина оказалась на 30 месте? (112.ua, Украина)
другие обсуждаемые темы