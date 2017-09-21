В России введены в строй 2 новых солнечных электростанции на Алтае



Солнечная электростанция (СЭС) в Алтайском крае.

Источник: http://tehnoomsk.ru/ Солнечная электростанция (СЭС) в Алтайском крае.Источник: http://tehnoomsk.ru/

Сразу 2 новых солнечных электростанции (СЭС) заработали в Алтайском крае — на 20 МВт и на 5 МВт. Соответственно это 4-я и 5-я по счету СЭС в данном регионе.

Одна из станций построена на базе новой технологии для нашей страны — гетероструктурных модулях отечественного серийного производства. Сообщается, что таким образом Россия стала третьей после Японии и Южной Кореи страной мира, где такие решения доведены до промышленного выпуска.

Выпущенные по такой технологии российские модули для солнечных электростанций обладают повышенной эффективностью в условиях облачности — КПД ячейки превышает 22%. Их производят на заводе в Новочебоксарске.