В России введены в строй 2 новых солнечных электростанции на Алтае
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Солнечная электростанция (СЭС) в Алтайском крае.
Источник: http://tehnoomsk.ru/
Сразу 2 новых солнечных электростанции (СЭС) заработали в Алтайском крае — на 20 МВт и на 5 МВт. Соответственно это 4-я и 5-я по счету СЭС в данном регионе.
Одна из станций построена на базе новой технологии для нашей страны — гетероструктурных модулях отечественного серийного производства. Сообщается, что таким образом Россия стала третьей после Японии и Южной Кореи страной мира, где такие решения доведены до промышленного выпуска.
Выпущенные по такой технологии российские модули для солнечных электростанций обладают повышенной эффективностью в условиях облачности — КПД ячейки превышает 22%. Их производят на заводе в Новочебоксарске.
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21.09.2017
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