Баллистическая ракета "Ярс" в ходе испытания поразила цель на Камчатке



Ракетный комплекс Ярс. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Александр Кряжев Ракетный комплекс Ярс. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Александр Кряжев

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 "Ярс" мобильного базирования произведен с Плесецка - учебные боевые блоки успешно поразили заданный район на Камчатке, сообщает Минобороны РФ в среду.

"Двадцатого сентября на государственном испытательном космодроме Плесецк боевым расчётом Йошкар-Олинского ракетного соединения проведён испытательный пуск твердотопливной МБР РС-24 "Ярс" мобильного базирования, оснащённой разделяющейся головной частью", - говорится в сообщении.

Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка, отмечают военные. Целью пуска названо "подтверждение надёжности партии ракет данного класса". Все поставленные задачи выполнены в полном объёме.

В настоящее время данным типом ракетного комплекса оснащены пять ракетных соединений, от Ивановской до Иркутской областей, указывают в Минобороны.