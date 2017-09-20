Баллистическая ракета "Ярс" в ходе испытания поразила цель на Камчатке
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Ракетный комплекс Ярс. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 "Ярс" мобильного базирования произведен с Плесецка - учебные боевые блоки успешно поразили заданный район на Камчатке, сообщает Минобороны РФ в среду.
"Двадцатого сентября на государственном испытательном космодроме Плесецк боевым расчётом Йошкар-Олинского ракетного соединения проведён испытательный пуск твердотопливной МБР РС-24 "Ярс" мобильного базирования, оснащённой разделяющейся головной частью", - говорится в сообщении.
Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка, отмечают военные. Целью пуска названо "подтверждение надёжности партии ракет данного класса". Все поставленные задачи выполнены в полном объёме.
В настоящее время данным типом ракетного комплекса оснащены пять ракетных соединений, от Ивановской до Иркутской областей, указывают в Минобороны.
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20.09.2017
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