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Завершена первая половина программы летных испытаний судна тылового обеспечения «Эльбрус».

21.09.2017 ПАО СЗ "Северная верфь" 655 2
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Кадры испытаний Эльбрус
Кадры летных испытаний судна тылового обеспечения "Эльбрус" проекта 23120.
Источник: http://www.nordsy.spb.ru/

Судостроительный завод «Северная верфь» (входит в АО ОСК) и подразделения Северного флота успешно выполнили первую половину программы летных испытаний судна тылового обеспечения «Эльбрус» проекта 23120.


Заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал, что программа летных испытаний включает в себя отработку взаимодействия судна с двумя типами вертолетов КА-27 ПС и Ка-29. «В ходе первой части летных испытаний вертолетом Ка-27 ПС были выполнены грузоподъемные операции с различными видами грузов весом до 3-х тонн. Сейчас продолжаются испытания с вертолетом Ка-29.


Осуществляется доставка грузов грузовой сетью, а также длинномерных грузов, впереди предстоит погрузка контейнеров. Летная часть испытаний продлится до конца сентября», - сообщил замминистра обороны. Параллельно на «Эльбрусе» завершены испытания системы катодной защиты, продолжается тестирование основных и вспомогательных систем, оборудования.


В октябре Северная верфь должна полностью завершить программу государственных испытаний. После чего судно ожидает ревизия, контрольный выход и передача заказчику- Министерству обороны России.


«Эльбрус» - головное судно тылового обеспечения проекта 23120. Сейчас на Северной верфи продолжается строительство еще одного судна этого проекта – «Всеволод Бобров».


Среди новшеств, предусмотренных проектом, - система динамического позиционирования, позволяющая удерживать судно в заданной точке в любых погодных условиях, два электрогидравлических крана грузоподъемностью 50 тонн, буксирные лебедки с тяговым усилием 120 и 25 тонн, грузовая палуба площадью более 700 кв. м. и другие. Судно многофункционально: может выполнять погрузку, транспортировку и передачу грузов; за счет мощной энергетической установки буксировать корабли, вплоть до авианосца; участвовать в спасательных операциях и оказывать медицинскую помощь терпящим бедствие (судно оснащено барокамерой для проведения декомпрессии); проводить картографирование рельефа дна и вести поиск затонувших объектов. Корпус судна с ледовым классом ARC4 позволит ему ходить в арктических широтах, преодолевая толщину льда в 0,6 м.


Конструктивные решения, заложенные в проект 23120, позволяют осуществлять его модернизацию в широких пределах под конкретные требования заказчиков.


Основные характеристики проекта 23120:

  • длина - 95 м;
  • ширина - 22 м;
  • осадка - 9 м;
  • скорость – 18 узлов
  • водоизмещение – 9 500 т;
  • дальность плавания - 5 000 морских миль;
  • автономность - около 60 суток;
  • экипаж - 27 человек.
20.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ПАО СЗ "Северная верфь"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Продукция
Ка-27
Ка-29
Компании
Минoбороны РФ
Северная верфь
Персоны
Булгаков Дмитрий
Проекты
23120 Эльбрус
Авианосец
Арктика
Медицина
СФ

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
gerrfrost
2750
№1
20.09.2017 11:54
Заголовок - в юмор.
Цитата, q
Завершена первая половина программы летных испытаний судна тылового обеспечения «Эльбрус».

Почитаешь заголовок, без содержания статьи, и диву даешься: суда в воздухе испытывают.
+4
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RU
VK
403
№2
20.09.2017 14:00
Цитата, gerrfrost сообщ. №1

Тоже подумал, что про воздушное судно пойдет речь.

А вообще название не очень. Эльбрус у нас один (про гору) и никуда не ездит. Учитывая какое количество уникальных изделий не пошедших в дело знает история СССР, я бы не стал злоупотреблять такими названиями. ;))
+1
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