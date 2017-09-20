Завершена первая половина программы летных испытаний судна тылового обеспечения «Эльбрус».



Кадры летных испытаний судна тылового обеспечения "Эльбрус" проекта 23120.

Источник: http://www.nordsy.spb.ru/ Кадры летных испытаний судна тылового обеспечения "Эльбрус" проекта 23120.Источник: http://www.nordsy.spb.ru/

Судостроительный завод «Северная верфь» (входит в АО ОСК) и подразделения Северного флота успешно выполнили первую половину программы летных испытаний судна тылового обеспечения «Эльбрус» проекта 23120.

Заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал, что программа летных испытаний включает в себя отработку взаимодействия судна с двумя типами вертолетов КА-27 ПС и Ка-29. «В ходе первой части летных испытаний вертолетом Ка-27 ПС были выполнены грузоподъемные операции с различными видами грузов весом до 3-х тонн. Сейчас продолжаются испытания с вертолетом Ка-29.

Осуществляется доставка грузов грузовой сетью, а также длинномерных грузов, впереди предстоит погрузка контейнеров. Летная часть испытаний продлится до конца сентября», - сообщил замминистра обороны. Параллельно на «Эльбрусе» завершены испытания системы катодной защиты, продолжается тестирование основных и вспомогательных систем, оборудования.

В октябре Северная верфь должна полностью завершить программу государственных испытаний. После чего судно ожидает ревизия, контрольный выход и передача заказчику- Министерству обороны России.

«Эльбрус» - головное судно тылового обеспечения проекта 23120. Сейчас на Северной верфи продолжается строительство еще одного судна этого проекта – «Всеволод Бобров».

Среди новшеств, предусмотренных проектом, - система динамического позиционирования, позволяющая удерживать судно в заданной точке в любых погодных условиях, два электрогидравлических крана грузоподъемностью 50 тонн, буксирные лебедки с тяговым усилием 120 и 25 тонн, грузовая палуба площадью более 700 кв. м. и другие. Судно многофункционально: может выполнять погрузку, транспортировку и передачу грузов; за счет мощной энергетической установки буксировать корабли, вплоть до авианосца; участвовать в спасательных операциях и оказывать медицинскую помощь терпящим бедствие (судно оснащено барокамерой для проведения декомпрессии); проводить картографирование рельефа дна и вести поиск затонувших объектов. Корпус судна с ледовым классом ARC4 позволит ему ходить в арктических широтах, преодолевая толщину льда в 0,6 м.

Конструктивные решения, заложенные в проект 23120, позволяют осуществлять его модернизацию в широких пределах под конкретные требования заказчиков.

Основные характеристики проекта 23120: