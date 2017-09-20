Завершена первая половина программы летных испытаний судна тылового обеспечения «Эльбрус».
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Кадры летных испытаний судна тылового обеспечения "Эльбрус" проекта 23120.
Источник: http://www.nordsy.spb.ru/
Судостроительный завод «Северная верфь» (входит в АО ОСК) и подразделения Северного флота успешно выполнили первую половину программы летных испытаний судна тылового обеспечения «Эльбрус» проекта 23120.
Заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал, что программа летных испытаний включает в себя отработку взаимодействия судна с двумя типами вертолетов КА-27 ПС и Ка-29. «В ходе первой части летных испытаний вертолетом Ка-27 ПС были выполнены грузоподъемные операции с различными видами грузов весом до 3-х тонн. Сейчас продолжаются испытания с вертолетом Ка-29.
Осуществляется доставка грузов грузовой сетью, а также длинномерных грузов, впереди предстоит погрузка контейнеров. Летная часть испытаний продлится до конца сентября», - сообщил замминистра обороны. Параллельно на «Эльбрусе» завершены испытания системы катодной защиты, продолжается тестирование основных и вспомогательных систем, оборудования.
В октябре Северная верфь должна полностью завершить программу государственных испытаний. После чего судно ожидает ревизия, контрольный выход и передача заказчику- Министерству обороны России.
«Эльбрус» - головное судно тылового обеспечения проекта 23120. Сейчас на Северной верфи продолжается строительство еще одного судна этого проекта – «Всеволод Бобров».
Среди новшеств, предусмотренных проектом, - система динамического позиционирования, позволяющая удерживать судно в заданной точке в любых погодных условиях, два электрогидравлических крана грузоподъемностью 50 тонн, буксирные лебедки с тяговым усилием 120 и 25 тонн, грузовая палуба площадью более 700 кв. м. и другие. Судно многофункционально: может выполнять погрузку, транспортировку и передачу грузов; за счет мощной энергетической установки буксировать корабли, вплоть до авианосца; участвовать в спасательных операциях и оказывать медицинскую помощь терпящим бедствие (судно оснащено барокамерой для проведения декомпрессии); проводить картографирование рельефа дна и вести поиск затонувших объектов. Корпус судна с ледовым классом ARC4 позволит ему ходить в арктических широтах, преодолевая толщину льда в 0,6 м.
Конструктивные решения, заложенные в проект 23120, позволяют осуществлять его модернизацию в широких пределах под конкретные требования заказчиков.
Основные характеристики проекта 23120:
- длина - 95 м;
- ширина - 22 м;
- осадка - 9 м;
- скорость – 18 узлов
- водоизмещение – 9 500 т;
- дальность плавания - 5 000 морских миль;
- автономность - около 60 суток;
- экипаж - 27 человек.
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20.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ПАО СЗ "Северная верфь"
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gerrfrost
2750
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№1
20.09.2017 11:54
Заголовок - в юмор.
Цитата, q
Завершена первая половина программы летных испытаний судна тылового обеспечения «Эльбрус».
Почитаешь заголовок, без содержания статьи, и диву даешься: суда в воздухе испытывают.
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VK
403
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№2
20.09.2017 14:00
Цитата, gerrfrost сообщ. №1
Тоже подумал, что про воздушное судно пойдет речь.
А вообще название не очень. Эльбрус у нас один (про гору) и никуда не ездит. Учитывая какое количество уникальных изделий не пошедших в дело знает история СССР, я бы не стал злоупотреблять такими названиями. ;))
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